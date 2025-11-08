Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cơ bắp kinh ngạc của Ronaldo

  • Thứ bảy, 8/11/2025 06:14 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Cristiano Ronaldo lại khiến mạng xã hội bùng nổ với bức ảnh khoe thân hình săn chắc, cơ bụng 6 múi trong phòng tập gym.

Cơ thể hoàn hảo của Ronaldo ở tuổi 40.

Bức ảnh được đăng trên trang cá nhân của siêu sao Bồ Đào Nha chỉ vài phút sau buổi tập, cho thấy anh đứng trước gương, cầm tạ đôi và lộ rõ từng múi cơ cuồn cuộn. Ở tuổi 40, Ronaldo duy trì được thể trạng đáng kinh ngạc – minh chứng cho sự khổ luyện và kỷ luật thép suốt sự nghiệp.

Hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, nhận hàng trăm nghìn lượt tương tác chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều fan bình luận "CR7 dường như thách thức thời gian", "biểu tượng của sự chuyên nghiệp và quyết tâm không tuổi".

Ronaldo vẫn duy trì chế độ tập luyện với cường độ cao mỗi ngày, kết hợp chế độ ăn uống được tính toán kỹ lưỡng. Cựu cầu thủ Real Madrid từng chia sẻ: "Cơ thể là công cụ làm việc của tôi. Nếu không chăm sóc nó, tôi sẽ đánh mất mọi thứ".

Ở độ tuổi mà hầu hết cầu thủ bóng đá chọn giải nghệ hoặc qua thời đỉnh cao, Ronaldo là trường hợp khác biệt. Đây là thành quả của hàng giờ tập luyện trong phòng gym. Siêu sao người Bồ Đào Nha tự đặt ra tiêu chuẩn, tính kỷ luật cho bản thân. Nhờ đó, Ronaldo giữ được độ sung mãn.

Nhiều đồng đội cũ của CR7 cũng từng thừa nhận tiền đạo người Bồ Đào Nha bị nghiện việc đến phòng gym để duy trì thể lực và xây dựng khối cơ bắp săn chắc. Tất cả để phục vụ cho màn trình diễn trên sân cỏ.

Minh Nghi

