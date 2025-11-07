Lý do Georgina được Ronaldo yêu thương

Dù không phải mẹ ruột, Georgina Rodriguez là người phụ nữ có ảnh hưởng sâu sắc nhất cuộc đời Cristiano Ronaldo Jr. - cậu con trai cả của siêu sao Bồ Đào Nha.

Georgina chăm lo toàn vẹn cho gia đình Ronaldo.

Cristiano Jr. chào đời năm 2010, trước khi Ronaldo gặp Georgina tới 6 năm. Đến nay, danh tính mẹ ruột của Cristiano Jr. vẫn là bí mật được gia đình giữ kín. Siêu sao người Bồ từng khẳng định đó là "quyết định mang tính cá nhân và sẽ không bao giờ được tiết lộ".

Tuy nhiên, kể từ khi Georgina xuất hiện trong cuộc sống của Ronaldo vào năm 2016, cô đảm nhận vai trò người mẹ trong gia đình nhỏ của CR7. Từ việc chăm sóc, dạy dỗ đến đồng hành cùng Cristiano Jr. trong từng bước trưởng thành, Georgina luôn coi cậu như con ruột.

Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên Ronaldo Jr. trên mạng xã hội, cùng tham dự các sự kiện thể thao và ăn mừng thành tích của cậu bé.

Cuối tuần qua, Georgina lại khiến người hâm mộ chú ý khi bay từ Saudi Arabia sang Thổ Nhĩ Kỳ để cổ vũ Cristiano Jr. tại giải U16 Federations Cup. Con trai Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1 trước Anh để lên ngôi vô địch.

Georgina đến tận nơi chúc mừng Cristiano Jr.

Sau trận, Georgina xuống sân ôm chầm lấy Cristiano Jr. và tự hào chia sẻ bức ảnh cậu nâng cúp cùng dòng chú thích: "Tôi yêu việc được làm mẹ. Tự hào về cậu con trai lớn của mình".

Không chỉ là bạn đời của Ronaldo, Georgina còn là "trái tim" của gia đình. Cô chăm sóc cả bốn người con - gồm hai con song sinh và hai con riêng của Ronaldo, dù có cùng huyết thống hay không.

Đây cũng là lý do khiến Georgina được Ronaldo lẫn mẹ của anh, bà Dolores, trân trọng và yêu thương. Trong buổi phỏng vấn gần nhất với Piers Morgan, CR7 chia sẻ: "Georgina là người phụ nữ của đời tôi. Việc cầu hôn cô ấy là điều tự nhiên. Cô ấy chăm sóc tôi và gia đình. Georgina là một người phụ nữ đặc biệt và hiểu tôi. Đó chính là điều tôi luôn tìm kiếm".

