Sesko đứng thứ 8 về lương ở MU

Benjamin Sesko gia nhập MU từ RB Leipzig với mức phí 74 triệu bảng, nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Old Trafford.

Sesko đứng thứ 8 trong danh sách cầu thủ hưởng lương cao nhất Manchester United.

Theo dữ liệu từ Capology, Sesko nhận mức lương 160.000 bảng/tuần, xếp thứ 8 trong đội hình MU, ngang bằng Bryan Mbeumo và Luke Shaw. Mức thu nhập này không quá cao nhưng cho thấy "Quỷ đỏ" nỗ lực kiểm soát tài chính sau nhiều năm vung tiền quá trớn. Tại RB Leipzig, Sesko "bỏ túi" chưa tới 100.000 bảng/tuần.

Casemiro (350.000 bảng/tuần) là cầu thủ hưởng lương cao nhất ở Old Trafford, kế đến là Bruno Fernandes (300.000 bảng), Mason Mount và Jadon Sancho (cùng 250.000 bảng). Matthijs de Ligt (195.000 bảng), Harry Maguire (190.000 bảng) và Matheus Cunha (180.000 bảng) cũng nằm trong nhóm thu nhập cao.

Với mức đãi ngộ ổn, cùng tài năng và phong độ ấn tượng, Sesko hứa hẹn trở thành mảnh ghép quan trọng giúp MU cạnh tranh sòng phẳng ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 và đấu trường châu Âu trong tương lai gần.

Chân sút người Slovenia hiện là cầu thủ dưới 23 tuổi ghi bàn nhiều nhất châu Âu trong hai mùa gần đây (39 bàn sau 87 trận), qua đó được kỳ vọng sẽ là mũi nhọn chủ lực dưới thời HLV Ruben Amorim.

Trong buổi ra mắt MU, Sesko háo hức: "Lịch sử CLB thật đặc biệt, nhưng điều khiến tôi phấn khích hơn là tương lai. Ngay từ lần đầu trò chuyện về dự án, tôi cảm nhận mọi yếu tố đều sẵn sàng để đội tiếp tục phát triển và chinh phục danh hiệu lớn. Khi đặt chân đến đây, tôi cảm nhận được bầu không khí tích cực và sự gắn kết như một gia đình, môi trường hoàn hảo để phát huy tiềm năng và hiện thực hóa tham vọng".