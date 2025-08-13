Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vụ Donnarumma - MU chấm dứt

  Thứ tư, 13/8/2025
MU bỏ qua cơ hội chiêu mộ Gianluigi Donnarumma từ PSG, để tập trung toàn lực cho mục tiêu bổ sung hàng tiền vệ trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2025 khép lại.

Theo The Times, việc chiêu mộ thủ môn không nằm trong danh sách ưu tiên của MU ở thời điểm này. Donnarumma được đánh giá là một trong những người gác đền hay nhất thế giới và sở hữu thành tích ấn tượng, song "Quỷ đỏ" vẫn muốn tập trung vào mục tiêu khác.

Truyền thông Anh cho hay dù từng được liên hệ mạnh mẽ, thương vụ rơi vào bế tắc bởi cả hai phía đều tỏ ra hờ hững. Rào cản lớn nhất là "Quỷ đỏ" không góp mặt ở bất kỳ cúp châu Âu nào mùa này, trong khi Donnarumma lại muốn chinh chiến ở đẳng cấp cao nhất.

Ngược lại, lương của Donnarumma khá cao trong bối cảnh MU muốn cân đối tài chính sau nhiều năm vung tiền không tiếc tay, khiến mối lương duyên khó thành. Việc MU rút lui mở ra cơ hội để Man City trở thành bến đỗ tiềm năng cho người gác đền 26 tuổi.

Theo L’Equipe, Donnarumma có cuộc trò chuyện với HLV Pep Guardiola và đạt được thỏa thuận cá nhân với Man City trong ít giờ qua. Cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ, khi thủ thành Italy sẵn sàng cho thử thách mới tại Premier League.

Ban lãnh đạo MU được cho là ưu tiên ký hợp đồng với một tiền vệ trung tâm khi theo đuổi Carlos Baleba của Brighton. Sau khi chi hơn 200 triệu bảng cho Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, MU phải bỏ thêm 100 triệu bảng nữa để sở hữu Baleba.

HLV Ruben Amorim thiếu một thủ môn thực sự đáng tin cậy bởi Andre Onana liên tiếp mắc sai lầm nghiêm trọng, còn Altay Bayindir không chứng tỏ đủ năng lực để trở thành số 1. Dù vậy, ông tin rằng việc xây dựng một đội hình cân bằng sẽ giúp Onana chơi tốt lên.

