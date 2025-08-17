Đội của Greenwood bùng nổ mâu thuẫn

Marseille trải qua khởi đầu tồi tệ ở trận mở màn Ligue 1 khi để thua Rennes với tỷ số 0-1 hôm 15/8.

Greenwood tịt ngòi ở trận ra quân của Marseille. Ảnh: Reuters.

Theo RMC Sport, bầu không khí trong phòng thay đồ của đội bóng này trở nên hỗn loạn. Tiền đạo Jonathan Rowe trở thành mục tiêu chỉ trích của nhiều đồng đội sau trận đấu.

Nhiều ý kiến cho rằng Rowe thi đấu hời hợt và không nỗ lực trong suốt trận. Tiền đạo người Anh có một cuộc tranh cãi nảy lửa với tiền vệ Adrien Rabiot, một trong những ngôi sao hàng đầu của đội. Vụ việc này có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Rowe, khi anh nằm trong danh sách những cầu thủ có khả năng bị bán trong kỳ chuyển nhượng này.

Ngoài Rabiot, các cầu thủ như Pierre-Emile Hojbjerg, Geronimo Rulli và Leo Balerdi cũng thể hiện sự thất vọng của mình trước những gì diễn ra. Không khí trong phòng thay đồ Marseille được mô tả là "rất nặng nề" khi các cầu thủ không thể giữ bình tĩnh sau thất bại.

HLV De Zerbi lên tiếng chỉ trích tinh thần của đội: "Đối thủ đánh bại chúng ta trên sân, và giờ chúng ta lại cãi nhau trong phòng thay đồ. Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta có tinh thần yếu đuối. Ở Marseille, chúng ta cần phải có tinh thần mạnh mẽ hơn".

Marseille tung ra bộ đôi tiền đạo được kỳ vọng là Mason Greenwood và Pierre-Emerick Aubameyang ở trận gặp Marseille, nhưng cả hai không thể tỏa sáng như kỳ vọng.

Mùa giải trước, Marseille xếp nhì bảng ở Ligue 1 và được kỳ vọng sẽ cạnh tranh cho chức vô địch trong năm nay. Nhưng màn ra quân thất vọng khiến CĐV đội bóng này lo lắng.

