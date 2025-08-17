Messi ghi siêu phẩm

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  Chủ nhật, 17/8/2025 08:47 (GMT+7)
Sáng 17/8, Lionel Messi tỏa sáng giúp Inter Miami thắng Los Angeles Galaxy 3-1 thuộc vòng 27 giải Nhà nghề Mỹ MLS.

Messi sút xa thành bàn, đánh gót kiến tạo đẳng cấp Lionel Messi có màn trình diễn tuyệt hay trong chiến thắng 3-1 của Inter Miami trước LA Galaxy sáng 17/8.

Phút 84 trên sân Chase Stadium, sau khi nhận đường chuyền từ Rodrigo De Paul ở khoảng cách 35 mét, thủ quân Inter Miami thực hiện pha đi bóng quen thuộc, loại bỏ hai hậu vệ rồi tung cú sút xa bằng chân trái căng như kẻ chỉ, hạ gục thủ môn Micovic.

Chỉ 5 phút sau, Messi tiếp tục ghi dấu ấn. Anh thực hiện cú đánh gót ngẫu hứng từ ngoài vòng cấm, đặt Suarez vào thế đối mặt thủ môn. Tiền đạo Uruguay không bỏ lỡ cơ hội, dễ dàng ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Ngoài ra, một cựu sao Barcelona khác là Jordi Alba cũng tỏa sáng khi mở tỷ số ở cuối hiệp một sau đường chuyền xé toang hàng thủ của Sergio Busquets. Paintsil làm tăng thêm sự kịch tính cho trận đấu với solo ngoạn mục gỡ hòa 1-1 cho LA Galaxy ở phút 59, song Messi lên tiếng đúng lúc dập tắt hy vọng của đội khách.

Trận đấu không chỉ đem về 3 điểm quan trọng, mà còn cho thấy Inter Miami ngày càng phụ thuộc vào bộ tứ Messi - Suarez - Alba - Busquets. Đặc biệt, sự xuất hiện của De Paul càng làm lối chơi của đội bóng thêm gắn kết.

Inter Miami khẳng định họ sẵn sàng trở lại đường đua vô địch MLS khi leo lên vị trí thứ 4 trên BXH MLS miền Đông, còn LA Galaxy tiếp tục chuỗi trận thất vọng trên sân khách, rơi xuống vị trí thứ 5 ở BXH miền Tây.

