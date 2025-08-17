Bích Thùy kiềm chế cảm xúc sau trận thua của tuyển nữ Việt Nam
Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy phải kiềm chế cảm xúc để không bật khóc thành tiếng sau khi tuyển nữ Việt Nam để thua 1-2 trước tuyển nữ Australia ở trận bán kết 2, AFF Cup nữ 2025.
Lionel Messi có màn trình diễn tuyệt hay trong chiến thắng 3-1 của Inter Miami trước LA Galaxy sáng 17/8.
Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy phải kiềm chế cảm xúc để không bật khóc thành tiếng sau khi tuyển nữ Việt Nam để thua 1-2 trước tuyển nữ Australia ở trận bán kết 2, AFF Cup nữ 2025.
Rạng sáng 13/8, cú đúp của Kylian Mbappe cùng các bàn thắng của Éder Militão và Rodrygo Goes mang về chiến thắng thuyết phục 4-0 cho Real Madrid trước WSG Tirol trong trận giao hữu.
Rạng sáng 11/8, Barcelona thắng hủy diệt Como 5-0 ở trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải mới.
Rạng sáng 10/8, Viktor Gyokeres góp phần vào chiến thắng thuyết phục 3-0 của Arsenal khi đối đầu Athletic Bilbao, trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm mùa giải mới.
Tối 9/8, Benjamin Sesko chính thức ra mắt khán giả tại Old Trafford trước trận giao hữu của MU với Fiorentina.
Benjamin Sesko, cao 1,95 mét, ghi 21 bàn mùa 2024/25 cho RB Leipzig. Tốc độ và khả năng không chiến giúp anh trở thành mũi nhọn lý tưởng cho lối chơi phản công.
Rạng sáng 8/8, Ronaldo ghi 3 bàn trong chiến thắng 4-0 của Al Nassr trước Rio Ave.
Cầu thủ Real Betis và Como xảy ra xô xát ở trận giao hữu rạng sáng 7/8.
Họp báo Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 trở nên sôi động khi dàn người đẹp xuất hiện, thu hút sự chú ý bên cạnh những chia sẻ chuyên môn từ hai đội bóng Nam Định và CAHN.
Sáng 5/8, Neymar có màn trình diễn hay nhất sau thời gian dài với cú đúp giúp Santos hạ Juventude 3-1 ở vòng 18 giải VĐQG Brazil 2025.