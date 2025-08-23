Tình thế đảo ngược với Lee Kang-in

PSG đặt ra mức giá cao cho Lee Kang-in, khiến khả năng tiền vệ người Hàn Quốc rời CLB thủ đô nước Pháp hè này trở nên khó khăn.

PSG xem Lee Kang-in vẫn là một phần quan trọng trong đội hình.

Paris Saint-Germain đang khẳng định lập trường cứng rắn trong thương vụ Lee Kang-in. Theo Le Parisien, ban lãnh đạo đội bóng thủ đô, đặc biệt là Giám đốc Thể thao Luis Campos cùng HLV Luis Enrique, không hề có ý định để tiền vệ người Hàn Quốc rời đi trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Niềm tin dành cho Lee Kang-in càng lớn hơn sau màn trình diễn chói sáng tại Siêu cúp châu Âu 2025, nơi anh ghi một bàn thắng tuyệt đẹp. Trong hai vòng đấu mở màn Ligue 1 mùa 2025/26, ngôi sao 24 tuổi đều góp mặt (một trận đá chính, một trận vào sân từ ghế dự bị) và được Enrique lên kế hoạch trao cơ hội thi đấu nhiều hơn trong thời gian tới.

Hợp đồng giữa Lee Kang-in và PSG vẫn còn thời hạn đến tháng 6/2028. Chính vì vậy, đội chủ sân Parc des Princes chỉ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được đề nghị vượt mốc 50 triệu euro. Đây được xem là mức giá đủ sức ngăn cản nhiều CLB đang theo đuổi, từ Atletico Madrid, Manchester United cho tới những cái tên Ngoại hạng Anh khác như Crystal Palace, Nottingham Forest hay Aston Villa.

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng hè 2025 sắp khép lại, khả năng Lee Kang-in chia tay PSG gần như không xảy ra. Thay vào đó, anh nhiều khả năng sẽ bước vào mùa giải mới với vai trò ngày càng quan trọng trong kế hoạch của HLV Enrique.