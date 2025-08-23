Donnarumma chào tạm biệt CĐV PSG

Rạng sáng 23/8, thủ môn Gianluigi Donnarumma xuất hiện tại sân Parc des Princes khi Paris Saint-Germain đánh bại Angers 1-0 thuộc vòng 2 Ligue 1.

Gianluigi Donnarumma chính thức chia tay người hâm mộ PSG.

Dù xác nhận rời câu lạc bộ hồi đầu tháng 8, phải đến hai tuần sau, Donnarumma mới được ban lãnh đạo PSG đồng ý cho phép xuất hiện tại sân Parc des Princes để gửi lời tạm biệt người hâm mộ PSG.

Trận đấu chứng kiến PSG giành chiến thắng tối thiểu nhờ bàn của Fabian Ruiz ở phút 50, nhưng sự chú ý sau đó dồn vào màn chia tay của Donnarumma. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, thủ môn 26 tuổi bước ra giữa sân, cúi chào và vẫy tay chào khán giả trong tiếng vỗ tay không ngớt từ khoảng 45.000 CĐV có mặt.

Donnarumma, với sự xúc động trên gương mặt, nói: “Cảm ơn các bạn vì mọi thứ. PSG cho tôi những kỷ niệm đẹp nhất, và tôi sẽ mãi biết ơn tình yêu của các bạn. Hẹn ngày gặp lại!”.

Buổi chia tay này đánh dấu kết thúc chương quan trọng trong sự nghiệp của anh, đồng thời cho thấy thủ môn người Italy dường như sắp tìm được bến đỗ mới hè này.

Manchester City đang đẩy mạnh nỗ lực chiêu mộ Donnarumma trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 khép lại, trong khi Manchester United và nhiều CLB khác ở Serie A cũng sốt sắng với việc đàm phán sở hữu thủ môn này.

Ở tuổi 26, Donnarumma vẫn là một trong những thủ môn hàng đầu thế giới, với nhiều màn trình diễn xuất sắc và không ít pha cứu thua không tưởng ở các trận cầu lớn.