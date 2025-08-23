Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Donnarumma chào tạm biệt CĐV PSG

  Thứ bảy, 23/8/2025 06:35 (GMT+7)
Rạng sáng 23/8, thủ môn Gianluigi Donnarumma xuất hiện tại sân Parc des Princes khi Paris Saint-Germain đánh bại Angers 1-0 thuộc vòng 2 Ligue 1.

Gianluigi Donnarumma chính thức chia tay người hâm mộ PSG.

Dù xác nhận rời câu lạc bộ hồi đầu tháng 8, phải đến hai tuần sau, Donnarumma mới được ban lãnh đạo PSG đồng ý cho phép xuất hiện tại sân Parc des Princes để gửi lời tạm biệt người hâm mộ PSG.

Trận đấu chứng kiến PSG giành chiến thắng tối thiểu nhờ bàn của Fabian Ruiz ở phút 50, nhưng sự chú ý sau đó dồn vào màn chia tay của Donnarumma. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, thủ môn 26 tuổi bước ra giữa sân, cúi chào và vẫy tay chào khán giả trong tiếng vỗ tay không ngớt từ khoảng 45.000 CĐV có mặt.

Donnarumma, với sự xúc động trên gương mặt, nói: “Cảm ơn các bạn vì mọi thứ. PSG cho tôi những kỷ niệm đẹp nhất, và tôi sẽ mãi biết ơn tình yêu của các bạn. Hẹn ngày gặp lại!”.

Buổi chia tay này đánh dấu kết thúc chương quan trọng trong sự nghiệp của anh, đồng thời cho thấy thủ môn người Italy dường như sắp tìm được bến đỗ mới hè này.

Manchester City đang đẩy mạnh nỗ lực chiêu mộ Donnarumma trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 khép lại, trong khi Manchester United và nhiều CLB khác ở Serie A cũng sốt sắng với việc đàm phán sở hữu thủ môn này.

Ở tuổi 26, Donnarumma vẫn là một trong những thủ môn hàng đầu thế giới, với nhiều màn trình diễn xuất sắc và không ít pha cứu thua không tưởng ở các trận cầu lớn.

Gianluigi Donnarumma Gianluigi Donnarumma PSG FC PSG

  • Gianluigi Donnarumma

    Gianluigi Donnarumma

    Gianluigi Donnarumma là thủ môn chuyên nghiệp người Italy, hiện thuộc biên chế CLB AC Milan. Gia nhập học viện đào tạo trẻ của Milan năm 14 tuổi, nhờ tài năng thiên bẩm và thể hình lý tưởng, Donnarumma nhanh chóng chiếm được xuất bắt chính trong khung gỗ của Milan chỉ 2 mùa giải sau đó. Trên bình diện quốc tế, Donnarumma thường xuyên góp mặt trong các đợt triệu tập ĐTQG từ 2016.

    Bạn có biết: Donnarumma hiện giữ kỷ lục là thủ môn trẻ nhất từng ra sân trong đội hình xuất phát tại Serie A khi mới 16 tuổi, 8 tháng và 6 ngày.

    • Ngày sinh: 25/02/1999
    • Quê quán: Castellammare di Stabia, Italy
    • Chiều cao: 2.00 m
    • Câu lạc bộ: AC Milan (Italy)

