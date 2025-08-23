Tổng thống Trump ao ước xỏ giày thi đấu tại World Cup 2026

Tổng thống Donald Trump gây chú ý khi đùa rằng có thể ra sân ở World Cup 2026, tự nhận là “VĐV giỏi” và “rất đẹp khi mặc quần short”.

Tổng thống Trump quảng bá cho World Cup 2026

Trong cuộc gặp gỡ báo chí cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hôm 22/8, ông Trump pha trò về việc tham gia giải đấu khi World Cup diễn ra trên đất Mỹ vào mùa hè năm sau. Người đứng đầu Nhà Trắng nói: “Có thể tôi sẽ chơi. Tôi thấy số tiền mà các cầu thủ bóng đá đang kiếm được… Có lẽ tôi cũng sẽ thử! Tôi là một vận động viên rất giỏi”.

Ông Trump tiếp tục pha trò khi khẳng định: “Có thể tôi sẽ mặc quần short bóng đá - tôi trông cực kỳ đẹp khi mặc quần short, rồi nhập cuộc luôn”. Câu nói này khiến cả khán phòng bật cười.

World Cup 2026 sẽ được tổ chức trên lãnh thổ Mỹ, Mexico và Canada. Tổng thống Mỹ, Donald Trump trước đó từng nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với việc giải đấu lớn nhất hành tinh được đưa về Bắc Mỹ. Ông cũng xác nhận lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra tại Washington vào tháng 12.

Dù sẽ không có mặt trong đội hình của tuyển Mỹ như lời đùa, khả năng ông Trump một lần nữa chiếm sóng tại World Cup là rất lớn, giống như hình ảnh bản thân nổi bật trên sân khấu lễ trao cúp Club World Cup tháng trước.

Khi ấy, ông Trump xuất hiện cùng dàn sao Chelsea tại sân MetLife, ngay sau chiến thắng trước PSG. Ông trao Quả bóng vàng giải đấu cho Cole Palmer – người có phần bối rối trước sự hiện diện bất ngờ của Tổng thống Mỹ – rồi ở lại sân khấu để phát huy chương, nâng cúp và ăn mừng cùng cả đội.

Dù nhiều người khi đó không khỏi thắc mắc, con trai thứ hai của ông Trump là Eric sau đó đã lên tiếng giải thích. Anh nói với BBC Sport rằng đội vô địch đã mời cha mình lên sân khấu: "Chính đội bóng mời ông ấy lên bởi họ nói rằng đó sẽ là vinh dự lớn nhất đời họ nếu Tổng thống Mỹ trực tiếp trao chiếc cúp Club World Cup”.