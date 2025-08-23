Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Công nghệ

Ông Trump chính thức mở ra đường thoát cho Intel

  • Thứ bảy, 23/8/2025 08:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thoả thuận được ký kết sau cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với CEO Intel Lip-Bu Tan.

Chính phủ Mỹ sẽ có 10% cổ phần tại Intel. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc họp báo hôm 22/8, ông Trump tuyên bố chính phủ Mỹ sẽ nắm giữ 10% cổ phần Intel, chấm dứt 2 tuần biến động kể từ sau lời kêu gọi CEO tập đoàn sản xuất chip rời ghế.

"Tôi nói rằng sẽ tốt hơn nếu có chính phủ Mỹ làm đối tác. Ông ấy đồng ý và họ thực hiện điều đó", ông Donald Trump tóm tắt về nội dung cuộc gặp với người đứng đầu Intel. Dựa trên giá thị trường, 10% cổ phần Intel tương đương 10 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ không đề cập đến các chi tiết, chỉ nhấn mạnh rằng thoả thuận là một yếu tố để CEO Intel tiếp tục công việc điều hành. "Ông ấy bước vào với mong muốn giữ được vị trí của mình và cuối cùng đưa cho chính phủ Mỹ 10 tỷ USD", ông Donald Trump chia sẻ trong buổi họp báo.

Tuy nhiên, việc chính phủ Mỹ đầu tư vào Intel không giống như nhận tiền miễn phí mà hoàn toàn ngược lại. Theo những bình luận trước đó của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, cổ phần của chính phủ tại Intel cũng không có quyền biểu quyết.

Đến chiều cùng ngày, Intel ra thông cáo báo chính chính thức về thoả thuận. Theo đó, chính phủ Mỹ sẽ "đầu tư 8,9 tỷ USD vào cổ phiếu của Intel", tương đương 9,9% cổ phần của công ty, với giá 20,47 USD trên mỗi cổ phiếu.

Khoản đầu tư này gồm 5,7 tỷ USD còn lại trong các khoản tài trợ trước đây được trao nhưng chưa thanh toán cho Intel theo Đạo luật Khoa học và CHIPS của Mỹ, cùng 3,2 tỷ USD tài trợ theo chương trình Secure Enclave.

Về phần mình, Intel "sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của Secure Enclave và tái khẳng định cam kết cung cấp chip bán dẫn đáng tin cậy và an toàn cho Bộ Quốc phòng Mỹ".

"Khoản đầu tư của chính phủ vào Intel là quyền sở hữu thụ động, không có đại diện trong Hội đồng quản trị hoặc các quyền quản trị hay thông tin khác", Intel cho biết thêm.

Xác nhận việc chính phủ Mỹ nắm cổ phần Intel diễn ra chỉ vài ngày sau khi SoftBank công bố kế hoạch đầu tư 2 tỷ USD vào gã khổng lồ công nghệ này với mục tiêu "mở rộng hơn nữa" hoạt động sản xuất chip tại Mỹ.

Nguyễn Hiếu

Theo The Verge

