Áp lực lớn với CEO đang bị Tổng thống Trump kêu gọi từ chức

"Tuần trăng mật" của CEO Intel Lip-Bu Tan sớm kết thúc khi ông thường xuyên mâu thuẫn với hội đồng quản trị, thậm chí bị Tổng thống Donald Trump kêu gọi từ chức.

CEO Intel Lip-Bu Tan phát biểu trong một hội thảo vào tháng 4. Ảnh: Reuters.

CEO Intel Lip-Bu Tan đang chịu sức ép lớn. Trước khi bị Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi từ chức, ông được cho đã bất đồng quan điểm với một số thành viên hội đồng quản trị.

Theo nguồn tin của WSJ, Tan và một số thành viên đã mâu thuẫn từ khi ông được bổ nhiệm vị trí CEO, liên quan đến việc duy trì hoạt động sản xuất chip tại Intel. Những nỗ lực gần đây của Tan nhằm huy động vốn và mua lại một công ty AI đã bị hội đồng quản trị ngăn cản.

Ngày 7/8, căng thẳng leo thang khi ông Trump bất ngờ kêu gọi Tan từ chức. Tổng thống Mỹ cho rằng CEO Intel liên quan một số mối quan hệ kinh doanh với Trung Quốc.

CEO bị Intel "trói tay"

Cho đến nay, Intel vẫn ủng hộ Tan. Trong tuyên bố ngày 7/8, công ty cho biết hội đồng quản trị và Tan đều “cam kết thúc đẩy lợi ích an ninh quốc gia và kinh tế của Mỹ”, đồng thời triển khai các khoản đầu tư phù hợp chính sách “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump.

Intel có nhiều năm thống trị với tư cách công ty bán dẫn giá trị nhất thế giới. Tuy nhiên, việc hụt hơi trong lĩnh vực AI khiến giá trị thị trường của Intel giảm một nửa từ đầu năm ngoái.

Trong tháng 3, cổ phiếu Intel tăng hơn 13% ngay khi công ty bổ nhiệm Tan làm CEO. Tuy nhiên, “tuần trăng mật” của Tan sớm kết thúc. Theo WSJ, ông và Chủ tịch Hội đồng quản trị Frank Yeary đã sớm mâu thuẫn, liên quan đến việc nên tiếp tục hoạt động sản xuất chip hay rút lui hoàn toàn.

Logo Intel trước trụ sở công ty tại California. Ảnh: Bloomberg.

Mảng kinh doanh bao gồm một số nhà máy sản xuất chip của Intel. Năm 2024, bộ phận này thua lỗ dù đóng góp 1/3 doanh thu cho công ty. Một số người cho rằng hoạt động này mang ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị, giúp duy trì chuỗi cung ứng bán dẫn của Mỹ.

Yeary được cho đã lập kế hoạch để Intel rút hoàn toàn khỏi mảng đúc chip từ đầu năm. Đề xuất của Yeary gồm giải pháp tách mảng sản xuất, cho phép các công ty như Nvidia và Amazon nắm cổ phần.

Ở phía ngược lại, Tan lập luận đúc chip là một phần không thể thiếu với thành công của Intel, giúp Mỹ không phụ thuộc vào các công ty bán dẫn nước ngoài. Để so sánh, Samsung và TSMC có kế hoạch xây nhà máy tại Mỹ, song quy trình R&D vẫn diễn ra ở những khu vực khác.

Theo nguồn tin của WSJ, Intel đã liên hệ một số ngân hàng đầu tư tại Phố Wall để hỗ trợ huy động vốn hàng tỷ USD, dự kiến dùng để đầu tư nhà máy và “làm đẹp” bảng cân đối kế toán.

Cổ phiếu Intel từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2025. Ảnh: WSJ.

Ban lãnh đạo Intel kỳ vọng có thể triển khai những kế hoạch trong giai đoạn công bố báo cáo tài chính vào cuối tháng 7. Tuy nhiên, một số thành viên hội đồng quản trị (bao gồm Yeary) muốn lùi thời gian chậm hơn, có thể vào năm 2026.

Intel cũng cân nhắc khả năng mua lại doanh nghiệp trong lĩnh vực AI. Tan và nhóm ủng hộ cho rằng đây là cơ hội để công ty bắt kịp những đối thủ như Nvidia hay AMD. Tuy nhiên, hội đồng quản trị Intel cân nhắc rất kỹ chiến lược này.

Intel còn theo đuổi các mối quan hệ đối tác chiến lược nhưng không thành công. Theo WSJ, Tan cảm thấy dường như hội đồng quản trị muốn “trói tay” ông trong kế hoạch vực dậy công ty, đặc biệt trước những quyết định liên quan đến tài chính.

“Không còn những tấm séc trắng nữa. Mọi khoản đầu tư cần có ý nghĩa kinh tế”, Tan nhấn mạnh trong thông báo gửi đến nhân viên Intel.

Liên quan các khoản đầu tư tại Trung Quốc

Ông Trump chỉ trích Tan được xem là động thái bất ngờ, đặc biệt khi Intel đang có ấn tượng tốt với chính quyền.

Tan được cho đã có cuộc họp khoảng một tiếng vào tháng 4 với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick về kế hoạch vực dậy Intel. Cả 2 thỉnh thoảng trò chuyện qua điện thoại và dự tính gặp nhau vào cuối tháng. Lutnick ám chỉ với CEO rằng chính quyền sẽ hỗ trợ nếu Intel có kế hoạch thực tế nhằm thu hút những khách hàng lớn như Apple.

Đến ngày 7/8, ông Trump đăng bài viết trên Truth Social, nói rằng Tan cần từ chức bởi ông “rất mâu thuẫn” và “không còn giải pháp khác cho vấn đề này”.

Tổng thống Mỹ dường như ám chỉ diễn biến gần đây liên quan đến Cadence Design, công ty mà Tan làm CEO từ năm 2008 đến 2021, cùng các khoản đầu tư mạo hiểm của ông vào doanh nghiệp Trung Quốc.

Trong tháng 7, Cadence đã nhận tội và nộp hơn 140 triệu USD để giải quyết các cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ, về việc bán sản phẩm chip tự thiết kế cho Đại học Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc.

Ảnh dựng nhà máy mới của Intel tại Ohio. Ảnh: Intel.

Năm 2015, Mỹ đã cấm bán linh kiện trong nước cho trường này với cáo buộc liên quan các cuộc thử nghiệm “mô phỏng nổ hạt nhân”, cùng một số hoạt động liên quan đến chiến tranh, WSJ cho biết.

Tan cũng là một trong những nhà đầu tư công nghệ nổi tiếng tại Trung Quốc. Ông thành lập hãng đầu tư Walden International vào năm 1987, và đầu tư cho các công ty sản xuất/điện tử tại quốc gia này từ đầu những năm 1990.

Năm 2001, Walden trở thành một trong những nhà đầu tư đầu tiên cho hãng chip SMIC. Tan gia nhập hội đồng quản trị công ty đến năm 2018.

Theo công bố, Walden đã đầu tư vào hơn 500 công ty, bao gồm hơn 120 doanh nghiệp bán dẫn, mang lại biệt danh “Mr. Chip” cho Tan tại Trung Quốc. Đến năm 2021, Walden đã rút vốn đầu tư khỏi SMIC.

Thượng nghị sĩ Tom Cotton được cho đã gửi mail chất vấn Yeary về mối quan hệ của Tan với các công ty Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Bernie Moreno tại bang Ohio, nơi Intel vừa hoãn kế hoạch xây nhà máy mới, cũng kêu gọi Tan từ chức.