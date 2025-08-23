Nga chưa sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh Putin - Zelensky

Bất chấp những nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Moskva (Moscow) cho biết Điện Kremlin chưa "sẵn sàng chút nào" cho cuộc gặp Putin - Zelensky

Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn kênh NBC News ngày 22/8, Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov cho biết không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, làm dấy lên nghi ngờ mới về nỗ lực thúc đẩy một hội nghị thượng đỉnh nhằm chấm dứt chiến tranh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky khi chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh sẵn sàng, và hiện tại chương trình nghị sự này hoàn toàn chưa sẵn sàng”, Ngoại trưởng Liên bang Nga nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với người dẫn chương trình “Meet the Press” của NBC News, bà Kristen Welker.

Theo NBC News, Nhà Trắng đã nỗ lực tìm kiếm địa điểm và thời gian tổ chức hội nghị thượng đỉnh sau cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin tại Alaska, cũng như các cuộc thảo luận tiếp theo với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Washington.

Tuy nhiên, Nga đã phát tín hiệu rằng họ không vội cho một cuộc gặp trực tiếp giữa Putin và Zelensky, và vào ngày 21/8 vừa qua, Moskva đã mở một trong những đợt tấn công đường không lớn nhất kể từ khi xung đột Nga- Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, đánh vào nhiều mục tiêu trên khắp Ukraine, bao gồm cả một doanh nghiệp điện tử của Mỹ.

“Tổng thống Putin đã nói rõ ràng rằng ông ấy sẵn sàng gặp (ông Zelensky) nếu như cuộc gặp này thực sự có một chương trình nghị sự, một chương trình nghị sự ở cấp tổng thống”, ông Lavrov nói, ám chỉ rằng chính Ukraine mới là bên đang cản trở tiến trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình.

“Sau Anchorage, Tổng thống Trump đã đề xuất một số điểm mà chúng tôi có cùng quan điểm, và về một số điểm, chúng tôi đã đồng ý thể hiện sự linh hoạt”, Ngoại trưởng Liên bang Nga cho biết thêm, nhắc đến cuộc gặp ngày 15/8 với ông Putin tại Alaska.

“Khi Tổng thống Trump đưa những vấn đề đó ra trong cuộc họp ở Washington”, ông Lavrov tiếp tục, “mọi người đều thấy rất rõ rằng có một số nguyên tắc mà Washington tin rằng phải được chấp nhận, bao gồm việc không gia nhập NATO, bao gồm cả thảo luận về các vấn đề lãnh thổ, và Zelensky đã từ chối tất cả”.

Theo báo The Kyiv Independent của Ukraine, tuyên bố nêu trên của Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov đã giáng một đòn mạnh vào nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thúc đẩy nhanh chóng một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Sau các cuộc gặp riêng, lần lượt với ông Putin ở Alaska và ông Zelensky ở Washington, ông Trump nói rằng bước tiếp theo sẽ là hội nghị thượng đỉnh song phương giữa hai nhà lãnh đạo, điều ông hy vọng sẽ diễn ra trong hai tuần tới.

Vào hôm 18/8, ông Zelensky nói sẵn sàng gặp ông Putin và tổ chức đàm phán hòa bình với Liên bang Nga mà không kèm theo điều kiện.

Hãng thông tấn AFP của Pháp sau đó đưa tin rằng ông Putin đã nói với ông Trump rằng ông sẵn sàng gặp ông Zelensky. Tuy nhiên, Điện Kremlin không đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào ủng hộ cuộc gặp như vậy.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp gần đây với ông Putin tại Alaska, ông Trump nói chưa chắc chắn liệu ông có cần tham dự cuộc gặp mà ông đang tìm cách thu xếp giữa hai nhà lãnh đạo Liên bang Nga và Ukraine, nhưng lưu ý ông không muốn tham dự.

Sky News dẫn nguồn tin cho biết Kyiv cũng không ủng hộ chọn Budapest, trong khi Geneva (Thụy Sĩ) nổi lên là ứng viên sáng giá. Rome bị cho là không được Nga chấp nhận, còn Vienna và Doha cũng nằm trong danh sách xem xét.