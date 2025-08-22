TT Trump đặt hạn chót mới cho hòa bình ở Ukraine

Cùng với việc đặt hạn chót mới cho hòa bình ở Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng nếu không thấy có hoà bình ở Ukraine, ông có thể sẽ “chọn một hướng đi khác”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington, D.C., ngày 11/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Báo The Kyiv Independent của Ukraine tối 21/8 dẫn trả lời phỏng vấn cùng ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên chương trình Todd Starnes Show cho biết trong vòng hai tuần sẽ biết liệu có hòa bình ở Ukraine hay không, đồng thời cảnh báo rằng nếu không, ông sẽ “chọn một hướng đi khác”.

Theo báo The Kyiv Independent, những phát biểu này là mới nhất trong loạt thời hạn mà Tổng thống Trump đã đặt ra cho cuộc chiến ở Ukraine — nhưng chưa lần nào ông thực hiện hành động sau khi các thời hạn đó trôi qua.

“Chúng ta sẽ biết trong vòng hai tuần tới liệu có hòa bình ở Ukraine hay không. Sau đó chúng ta có thể sẽ phải chọn một hướng đi khác”, ông Trump nói với nhà bình luận bảo thủ Todd Starnes.

Trước đó vào hôm 18/8, Tổng thống Trump đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Washington, D.C., chỉ vài ngày sau khi ông có cuộc gặp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ở Alaska. Tuy nhiên, chưa có tiến triển nào đạt được.

Trên Truth Social ngày 21/8, ông Trump viết rằng Ukraine không thể thắng trong cuộc chiến nếu không tấn công vào bên trong lãnh thổ Liên bang Nga, đồng thời cáo buộc cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ cho phép Ukraine “phòng thủ, chứ không phản công”.

Tổng thống Trump khẳng định xung đột Nga-Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông là người nắm quyền, và nói thêm: “Những thời khắc thú vị đang ở phía trước!”

Theo báo The Kyiv Independent, những phát biểu này khác với lập trường của ông Trump đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với Time hồi tháng 12/2024, trước khi nhậm chức.

Khi đó, ông Trump gọi việc Washington cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga là một “sai lầm lớn”, cảnh báo rằng những đòn tấn công như vậy có thể dẫn đến leo thang nguy hiểm.

Tín hiệu về sự thay đổi của Tổng thống Trump xuất hiện sau khi Ukraine hứng chịu đợt tấn công kỷ lục bằng tên lửa và UAV, trong đó nhà máy Mỹ cũng chịu chung số phận.

Báo The Kyiv Post ngày 21/8 cho biết Liên bang Nga đã phóng hơn 600 tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) trong một trong những đợt tấn công lớn nhất kể từ đầu cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo thông báo của Không quân Ukraine trên Telegram, rạng sáng ngày 21/8, Liên bang Nga đã phóng 574 UAV cảm tử Shahed cùng mồi bẫy, kèm theo 40 tên lửa, bao gồm: 4 tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal; 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23; 19 tên lửa hành trình Kh-101 từ khu vực Saratov; 14 tên lửa hành trình Kalibr từ Biển Đen và tên lửa chưa xác định từ Crimea.

Cuộc tấn công đã bị đánh chặn bởi lực lượng không quân, phòng không, tác chiến điện tử, đơn vị UAV và các nhóm cơ động hỏa lực của Lực lượng Phòng vệ Ukraine. Đến 9 giờ sáng 21/8, hệ thống phòng không báo cáo đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 577 mục tiêu, trong đó có 546 UAV Shahed và mồi bẫy; 1 tên lửa Kh-47M2 Kinzhal; 18 tên lửa hành trình Kh-101 và 12 tên lửa hành trình Kalibr.

Bất chấp hệ thống phòng thủ, tên lửa và UAV của Liên bang Nga đã đánh trúng 11 địa điểm, trong khi mảnh vỡ rơi gây hư hại thêm ở 3 địa điểm khác.

Hậu quả của vụ tấn công tên lửa Nga vào Mukachevo. Ảnh: Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước (DSNS)

Tại vùng Zakarpattia, hai tên lửa Kalibr đã bắn trúng một nhà máy ở Mukachevo thuộc sở hữu của một tập đoàn sản xuất thiết bị gia dụng của Mỹ. Người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực, Myroslav Biletsky, cho biết 12 công nhân bị thương, trong đó có 2 người nguy kịch. Sau đó, Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước (DSNS) xác nhận số người bị thương ít nhất là 15. Một vụ hỏa hoạn lớn diện tích khoảng 7.000 mét vuông đã bùng phát tại hiện trường và đang được khống chế.

Trong một bài đăng tên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng xác nhận phía Liên bang Nga đã sử dụng số lượng kỉ lục tên lửa và UAV để tấn công Ukraine vào đêm 20, rạng sáng 21/8.

Trong đợt tấn công này, ông Zelensky nhấn mạnh rằng phía Liên bang Nga “đã sử dụng nhiều tên lửa hành trình để tấn công một doanh nghiệp của Mỹ tại vùng Zakarpattia”.

Theo ông Zelensky, đó chỉ là một doanh nghiệp dân sự bình thường, vốn đầu tư của Mỹ, sản xuất những đồ gia dụng quen thuộc như máy pha cà phê.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: “Người Nga đã giáng đòn này như thể không có gì thay đổi, như thể thế giới chưa hề nỗ lực để chấm dứt cuộc chiến” và “đến nay vẫn chưa có tín hiệu nào từ Moskva cho thấy họ thực sự muốn tham gia các cuộc đàm phán ý nghĩa để kết thúc chiến tranh”.

Vì thế, theo ông Zelensky, cần phải gia tăng sức ép đối với Moskva thông qua “các lệnh trừng phạt mạnh mẽ, các loại thuế quan mạnh mẽ”.

Phía Liên bang Nga chưa đưa ra bình luận tức thời về thông tin nêu trên do phía Ukraine đưa ra.