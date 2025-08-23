Tân binh mắc sai lầm, Man City thua đau Tottenham

Tối 23/8, Manchester City nhận trận thua bạc nhược 0-2 trước Tottenham Hotspur trên sân nhà Etihad trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 2 Ngoại hạng Anh.

Rodri không cứu nổi Manchester City

Tottenham tiếp tục cho thấy họ là đội bóng luôn gây ra ám ảnh với Man City của Pep Guardiola. Dù có khởi đầu mùa giải ấn tượng với chiến thắng 4-0 trước Wolves ở vòng 1, đội chủ sân Etihad có màn trình diễn đáng quên trên sân nhà ở vòng 2.

Phút 35, Brennan Johnson ghi bàn mở tỷ số từ đường chuyền của Richarlison sau pha phản công chớp nhoáng của Man City. Hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà mắc sai lầm nghiêm trọng khi dâng quá cao, và không bắt việt vị thành công với Richarlison.

Đến phút 45+3, João Palhinha tận dụng sai lầm của thủ môn Trafford, dứt điểm tung lưới Man City nâng tỷ số lên 2-0. Thủ môn tân binh của Man City xử lý khó hiểu ngay trong vùng cấm, khi chuyền bóng bất cẩn khiến đội nhà phải trả giá.

James Trafford là tội đồ của Man City trận này.

Kể từ đây, Man City hoàn toàn gặp khó. Đội chủ nhà vẫn có những cơ hội, song, cả Omar Marmoush hay Haaland đều không thể tận dụng thành công. Đến nửa cuối hiệp hai, Tottenham chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu, khiến chủ nhà rơi vào thế bế tắc.

Ngoài sân, Pep tỏ ra bất lực và không thể đưa ra điều chỉnh nào đáng chú ý. Thất bại 0-2 ngay trên sân nhà Etihad trước Tottenham là lời cảnh báo rõ rệt cho Man City ngay đầu mùa giải mới.

Đội hình xuất phát và sơ đồ chiến thuật hai đội