Bayern Munich đã đúng về Luis Diaz

Không phải ngẫu nhiên mà Bayern Munich quyết định chi 70 triệu euro để đưa Luis Diaz về Allianz Arena.

Luis Diaz hoà nhập rất nhanh với Bayern Munich.

Trong mắt nhiều người, đây là thương vụ tiềm ẩn rủi ro: một cầu thủ 28 tuổi, rời Liverpool trong bối cảnh không còn quá bùng nổ như giai đoạn đầu. Nhưng chỉ cần một trận ra mắt Bundesliga, tiền vệ người Colombia xóa sạch mọi hoài nghi.

Cú nã đại bác tung nóc lưới Peter Gulacsi (RB Leipzig) cùng hai đường kiến tạo cho Harry Kane giống như thông điệp rõ ràng: Bayern đã đúng, và Luis Diaz vẫn còn nguyên giá trị của một ngôi sao lớn.

Từ nghi ngờ đến minh chứng

Khi Leroy Sane rời đi, Bayern tìm người thay thế. Nico Williams ban đầu được nhắm tới, nhưng việc anh gia hạn với Athletic Club mở ra cơ hội cho Diaz. Chính sự “bất đắc dĩ” này khiến thương vụ bị đặt dấu hỏi: liệu anh có thật sự phù hợp với hệ thống của HLV Vincent Kompany?

Những câu hỏi ấy nhanh chóng được trả lời. Chỉ vài tuần sau khi ký hợp đồng, Diaz lập tức đặt dấu ấn bằng bàn thắng duy nhất giúp Bayern đánh bại Stuttgart ở Siêu cúp Đức. Một bàn thắng, một danh hiệu - cách khởi đầu không thể hoàn hảo hơn.

Nhưng màn trình diễn trước Leipzig thuộc vòng 1 Bundesliga mùa 2025/26 rạng sáng 23/8 mới là bước ngoặt. Không còn là một trận đấu giao hữu hay thử nghiệm, đây là trận mở màn Bundesliga, nơi Bayern cần khẳng định vị thế nhà vô địch. Và Diaz đã chọn đúng thời điểm để trình diễn đẳng cấp.

Luis Diaz đang đập tan mọi hoài nghi.

Điều gây ấn tượng không chỉ là bàn thắng đẹp mắt - cú sút chạm xà rồi ghim thẳng vào lưới - mà còn ở cách Diaz hòa nhập vào lối chơi chung. Anh không chỉ bám biên, tạo áp lực lên Ridle Baku, mà còn sẵn sàng lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, rồi bó vào trung lộ kết nối với Leon Goretzka, Serge Gnabry hay Kane.

Một cầu thủ Nam Mỹ vốn được biết đến với kỹ thuật cá nhân, nay cho thấy tính kỷ luật và sự gắn kết cần thiết trong một tập thể như Bayern. Khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định, Diaz tiếp tục tỏa sáng bằng hai đường chuyền tinh tế cho Kane - chân sút người Anh không bỏ lỡ để ấn định chiến thắng.

“Tuổi 28 là độ tuổi hoàn hảo”

Có những ý kiến cho rằng Bayern mạo hiểm khi đầu tư lớn cho một cầu thủ bước vào tuổi 28. Nhưng như cựu trung phong người Đức, Jürgen Klinsmann nhận định, đó là “độ tuổi hoàn hảo” - khi thể chất và kinh nghiệm hòa quyện, mang đến sự ổn định hiếm có. Với Diaz, điều này càng đúng: anh từng thành công ở Porto, tỏa sáng tại Liverpool, và nay tiếp tục ghi dấu ấn ở Đức.

Dĩ nhiên, một trận đấu không thể nói lên tất cả. Nhưng trong môi trường đòi hỏi khắt khe như Bayern, nơi sự cạnh tranh luôn khốc liệt, khởi đầu của tiền đạo người Colombia không chỉ mang tính khích lệ mà còn là lời cảnh báo cho phần còn lại của Bundesliga: Bayern đã có thêm một vũ khí lợi hại ở hành lang trái.

Luis Diaz có khởi đầu hoàn hảo cùng Bayern Munich.

Bayern không thiếu ngôi sao. Nhưng chính sự hòa nhập nhanh chóng của Diaz mới là điểm cộng lớn nhất. Không có Jamal Musiala, HLV Kompany cần một nguồn sáng tạo khác để cân bằng đội hình. Và Diaz đã bước vào vai trò đó một cách tự nhiên, đầy tự tin.

Vấn đề đặt ra chỉ còn là sự ổn định. Để thực sự xứng đáng với mức phí 70 triệu euro và niềm tin của ban lãnh đạo, Diaz cần duy trì phong độ ấy không chỉ trong vài trận mà xuyên suốt cả mùa giải, đặc biệt tại Champions League - nơi Bayern luôn bị thử thách nặng nề nhất.

Luis Diaz đã bước ra sân Allianz Arena và biến hoài nghi thành sự thán phục. Trong một tập thể vốn quen với ánh hào quang, cầu thủ người Colombia vẫn biết cách tạo ra khoảnh khắc riêng. Và nếu giữ được tinh thần ấy, anh không chỉ giúp Bayern củng cố ngai vàng Bundesliga, mà còn có thể mở ra chương mới rực rỡ cho chính sự nghiệp của mình.