Foden cười tươi khi Man City thua 2 bàn

  • Thứ bảy, 23/8/2025 20:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 23/8, Phil Foden bất ngờ được nhìn thấy nở nụ cười tươi thời điểm Man City bị Tottenham ghi 2 bàn thuộc vòng 2 Premier League 2025/26.

Khoảnh khắc gây bão của Foden.

Tottenham bất ngờ vượt lên dẫn trước 2-0 ngay tại Etihad nhờ công của Brennan Johnson và Joao Palhinha. Trong khoảnh khắc Man City trải qua hiệp một thảm họa trên sân nhà, máy quay bắt được hình ảnh lạ của Foden.

Ngay sau bàn thua thứ hai, ống kính truyền hình hướng về phía băng ghế dự bị Man City. Trong khi những Ederson, Jeremy Doku hay Matheus Nunes lộ rõ vẻ mặt đăm chiêu và thất vọng, Phil Foden lại bất ngờ bật cười sảng khoái.

Khoảnh khắc ngay lập tức gây bão trên mạng xã hội. Rất nhanh chóng, người hâm mộ đưa ra một giả thuyết đầy thuyết phục. Foden được cho là không cười bởi kết quả trận đấu, mà vì câu hát từ các cổ động viên Tottenham.

Sau khi đội nhà dẫn 2-0, các CĐV Spurs đồng thanh hát vang: "Champions of Europe, we know what we are" (tạm dịch: Chúng tôi là nhà vô địch châu Âu).

Đáng chú ý, Tottenham chưa từng vô địch Champions League trong lịch sử. "Gà trống" đăng quang ở Europa League mùa vừa qua, nhưng thua PSG ở trận tranh Siêu cúp châu Âu.

Phản ứng của Foden diễn ra trong bối cảnh anh đang nỗ lực tìm lại phong độ sau giai đoạn sa sút. Trước trận đấu, HLV Pep Guardiola cho hay: "Phil là một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu, phi thường. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ chất lượng của Phil và chỉ mong cậu ấy tìm lại được niềm vui chơi bóng".

Sau 90 phút trên sân Etihad, Manchester City để thua Spurs với tỷ số 0-2.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

