Foden cười tươi khi Man City thua 2 bàn

Khoảnh khắc gây bão của Foden.
Tottenham bất ngờ vượt lên dẫn trước 2-0 ngay tại Etihad nhờ công của Brennan Johnson và Joao Palhinha. Trong khoảnh khắc Man City trải qua hiệp một thảm họa trên sân nhà, máy quay bắt được hình ảnh lạ của Foden.
Đáng chú ý, Tottenham chưa từng vô địch Champions League trong lịch sử. "Gà trống" đăng quang ở Europa League mùa vừa qua, nhưng thua PSG ở trận tranh Siêu cúp châu Âu.
Phản ứng của Foden diễn ra trong bối cảnh anh đang nỗ lực tìm lại phong độ sau giai đoạn sa sút. Trước trận đấu, HLV Pep Guardiola cho hay: "Phil là một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu, phi thường. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ chất lượng của Phil và chỉ mong cậu ấy tìm lại được niềm vui chơi bóng".
Sau 90 phút trên sân Etihad, Manchester City để thua Spurs với tỷ số 0-2.
