Man City giữ Savinho, Spurs vẫn kiên trì

  • Thứ bảy, 23/8/2025 09:00 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Tottenham Hotspur chuẩn bị nâng giá hỏi mua Savinho lên hơn 70 triệu euro, bất chấp sự cứng rắn từ phía Manchester City.

Rodrygo và Savinho có thể đổi CLB hè này.

Sau khi hụt Eberechi Eze vào tay Arsenal với giá 77 triệu euro, Spurs coi Savinho là phương án cứu cánh cho hàng công. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Tottenham sẽ gửi lời đề nghị mới sau trận gặp Man City cuối tuần này, với hy vọng thuyết phục đội chủ sân Etihad đổi ý.

Tottenham đang thiếu hụt trầm trọng nhân sự khi James Maddison và Dejan Kulusevski chấn thương, buộc họ phải tìm một cái tên có thể tạo đột biến ngay lập tức. Tốc độ và khả năng sáng tạo của Savinho được cho là hoàn hảo với hệ thống của Frank.

Tuy nhiên, The Athletic khẳng định Man City xem Savinho như viên ngọc quý của tương lai và không muốn bán. Dù vậy, cầu thủ trẻ lại muốn gia nhập Tottenham để được ra sân nhiều hơn. Nếu Tottenham thực sự chi đậm cho Savinho, kịch bản domino chuyển nhượng có thể xảy ra.

Man City vẫn để mắt đến Rodrygo khi cầu thủ này không được Xabi Alonso trọng dụng ở Real Madrid. ESPN xác nhận trong trường hợp bị dồn ép phải bán Savinho, Man City có thể quay sang kích nổ thương vụ Rodrygo. Bản hợp đồng này có thể chạm mốc 100 triệu euro.

Ở thời điểm hiện tại, Spurs vẫn bền bỉ theo đuổi và coi Savinho là thương vụ "bom tấn" phải chốt bằng mọi giá trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại. Kịch bản Pep Guardiola nhả Savinho và mang về Rodrygo hứa hẹn làm bùng nổ những ngày cuối của phiên chợ hè 2025.

MU đưa người cũ của Man City về cầm trịch đào tạo trẻ

Manchester United chính thức tìm được người thay thế Nick Cox cho vị trí giám đốc học viện, sau khi ông chuyển sang Everton hồi tháng 6.

36:2190 hôm qua

Nhìn Reijnders, người Indonesia chỉ biết ngậm ngùi

Tijjani Reijnders là phiên bản được Pep Guardiola “tinh chỉnh” gọn gàng, sắc bén hơn của Kevin De Bruyne. Tân binh này mở ra một bình minh mới cho Man City.

18:00 20/8/2025

Dấu chấm hết cho Rodrygo

Theo ESPN, Rodrygo khả năng cao rời Real Madrid trong bối cảnh không được HLV Xabi Alonso trọng dụng và Man City thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ.

16:05 20/8/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

