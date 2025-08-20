Nhìn Reijnders, người Indonesia chỉ biết ngậm ngùi

Tijjani Reijnders là phiên bản được Pep Guardiola “tinh chỉnh” gọn gàng, sắc bén hơn của Kevin De Bruyne. Tân binh này mở ra một bình minh mới cho Man City.

Reijnders thi đấu ấn tượng trong màu áo Man City

Sau chiến thắng hủy diệt Wolves 4-0 ở lượt mở màn Premier League, mùa giải 2025/26 của Man City giờ chỉ còn chờ sự trở lại của Rodri để trở nên hoàn chỉnh, hình thành một trục xoay với Reijnders, gợi lại sắc thái của dàn nhạc giao hưởng Xavi – Iniesta nơi tuyến giữa.

Thần tượng De Bruyne nhưng lại bắt chước Iniesta

Ngay cả trước khi trở thành cầu thủ Man City, Reijnders trong tâm trí đã là một học trò lý tưởng của Guardiola. Nhẹ nhàng trong từng bước chạy, nhanh nhạy trong việc nắm bắt nhịp điệu trận đấu, khôn khéo trong việc nhìn ra khoảng trống mà đối thủ bỏ lỡ, anh từng dành hàng giờ trong siêu thị - khi làm thêm ca đêm - để xem De Bruyne vẽ nên những đường chuyền hoàn hảo. Ngày hôm sau, tại học viện trẻ Twente, Reijnders lại cố gắng tái hiện chất De Bruyne trên sân cỏ.

Tuy nhiên, trong trận ra mắt Premier League cùng Man City, Reijnders trình diễn một chiêu thức gắn liền với Iniesta: la croqueta - kỹ thuật lắc bóng tinh tế từ chân này sang chân kia, vừa qua người vừa xuyên thủng lớp phòng ngự kép. Pha bóng xuất hiện trong hiệp một khi CLB đang bế tắc.

Reijnders chỉ đứng dạo bước cách vòng cấm Wolves 25 mét. Hai hậu vệ ập vào, một chặn trước mặt, ba khác bọc lót cho Haaland và Rico Lewis. Nhưng anh bình thản tung ra cú croqueta, rồi bấm bóng khéo léo cho Lewis, người sau đó kiến tạo cho Haaland.

Đó chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh tấn công ào ạt của Man City. Mùa trước, khi Rodri chấn thương, "The Cityzens" từng khựng lại, trở nên bị động và mong manh trước các pha pressing quyết liệt. Giờ đây, dù Rodri vẫn vắng mặt cho đến tháng 9, Guardiola lại có một phương án mới: chủ động xé toang hàng thủ đối phương bằng tốc độ và sức sáng tạo.

Chiến thắng này cũng hé lộ một nét đặc sắc khác trong hành trình cầm quân của Guardiola. Ông không thích tạo ra những bản sao y hệt. Thay vì tìm một De Bruyne thứ hai, Pep chọn cách tái thiết ý tưởng, thậm chí phá vỡ để xây lại.

Hoàn hảo trong bộ máy Man City

Hệ thống của Man City được thiết lập để vùi dập Wolves. Reijnders đá lệch phải trong bộ ba tiền vệ, nhưng thường xuyên dạt vào trung lộ, đảm nhiệm cả sáng tạo lẫn đánh chặn, đôi lúc kết hợp thành cặp pivot cùng Nico González khi Bernardo Silva dâng cao. Mateo Kovacic và Ilkay Gundogan mang đến sự bền bỉ, gia cố cấu trúc khi chuyển trạng thái.

Nhờ đó, Man City vừa lưu chuyển bóng trơn tru, vừa giữ nhịp cho tuyến đầu. Hai hậu vệ cánh Ait-Nouri và Lewis băng lên tốc độ, Jeremy Doku trở thành cơn lốc, Haaland tỏ ra sắc bén và ăn ý với đồng hương Oscar Bobb.

Bobb là sự lựa chọn bất ngờ, thay thế Savinho - chân kiến tạo nhiều nhất mùa trước. Nhưng anh chơi như một vũ công, rê dắt, xoay trở, khiến hàng thủ Wolves quay cuồng.

Chính Bobb là người khởi nguồn cho bàn thứ hai: cầm bóng từ giữa sân, bứt tốc, kéo giãn hàng thủ rồi chuyền cho Reijnders, người tung cú sút sệt chuẩn xác vào góc xa. Không dừng lại ở đó, cựu sao AC Milan còn phối hợp một-hai cùng Bobb trước khi căng ngang cho Haaland lập cú đúp.

Reijnders hòa nhập rất tốt trong đội hình Man City

Sự trực diện, tốc độ và tính chính xác khiến Man City trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Và họ vẫn còn “dư thừa” lực lượng trên băng ghế. Pep tung Marmoush và Cherki, với Cherki kịp thời để lại dấu ấn bằng cú đánh gót kỹ thuật, rồi phối hợp làm bàn thắng thứ tư. Phil Foden, Savinho và Gvardiol thậm chí còn ngồi trên khán đài.

Pep thừa nhận: “Tôi thích đội hình sâu để cạnh tranh ở mọi đấu trường, nhưng cũng không muốn bỏ ai ở nhà. Nó không tốt cho bầu không khí chung”.

Nhìn về phía trước, Man City hoàn toàn có thể tái hiện sự thăng hoa như mùa 2018/19. Sự trở lại của Rodri sẽ mang đến sự cân bằng, trong khi trục Rodri - Reijnders hứa hẹn tạo nên bản hòa tấu gợi nhớ đến thời Xavi - Iniesta. Đáng mừng hơn, Haaland đã trở lại trạng thái sung mãn, di chuyển linh hoạt, dũng mãnh như chưa từng thấy.

Pep Guardiola, dĩ nhiên, vẫn giữ cái nhìn tỉnh táo: “Mới thắng một trận thì chưa thể nói là trở lại. Tuần sau gặp Tottenham mới thực sự là thử thách”. Nhưng hẳn ông sẽ hài lòng khi CLB khởi đầu mùa giải bằng cách nghiền nát Wolves.

CĐV Hà Lan chắc hẳn rất vui khi Guardiola đào tạo Reijnders thành một Iniesta mới. Nhưng CĐV Indonesia rất tiếc nuối khi nhìn thấy cầu thủ mang dòng máu vạn đảo tỏa sáng. Reijnders chọn khoác áo Hà Lan nên không có cơ hội phục vụ dưới trướng Patrick Kluivert.