Pep tiết lộ lý do thật sự bỏ râu gây bão

Pep Guardiola tiết lộ phản ứng thẳng thắn đến “phũ phàng” của con gái về bộ ria mép phá cách từng khiến người hâm mộ ngỡ ngàng trong kỳ nghỉ hè.

Pep đã để râu tóc chuẩn mực khi trở lại trong mùa giải mới

Pep Guardiola vừa trải qua một kỳ nghỉ hè hiếm hoi để nạp lại năng lượng sau mùa giải căng thẳng. Ông bị bắt gặp hòa mình cùng đám đông tại Heaton Park, say sưa hát vang ca khúc Don’t Look Back in Anger của Oasis, thậm chí còn thử nghiệm một diện mạo mới với bộ ria mép đầy táo bạo.

Tuy nhiên, khi mùa giải chính thức trở lại, chiếc ria “gây bão” ấy đã biến mất. Guardiola tiết lộ lý do hết sức đời thường: chính con gái ông, Maria, là người thẳng thắn chê “trông khủng khiếp” và khuyên cha nên quay về với vẻ ngoài quen thuộc.

Sự thay đổi ngoại hình ngắn ngủi này từng khiến người hâm mộ bàn tán xôn xao, thậm chí so sánh ông với nhân vật Ted Lasso. Xuất hiện tại phòng khám Monarka ở Barcelona, hình ảnh Pep với bộ ria khác lạ ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Ngoài chuyện râu ria, Guardiola cũng không ngần ngại chia sẻ về trải nghiệm khó quên khi trực tiếp xem Oasis trong tour tái hợp Oasis Live ‘25. Trong bầu không khí cuồng nhiệt, chiến lược gia người Tây Ban Nha khoác lên mình chiếc áo đấu Man City cổ điển, hát trọn vẹn ca khúc cùng hàng nghìn khán giả, trước khi vào hậu trường chụp ảnh kỷ niệm cùng con cái của các thành viên ban nhạc.

Đó là khoảnh khắc hiếm hoi để Guardiola xả stress, tận hưởng niềm vui bên ngoài sân cỏ.

Có lẽ chính những trải nghiệm gần gũi và vui vẻ trong kỳ nghỉ giúp Pep giải tỏa áp lực nặng nề từ mùa giải trước. Trở lại với guồng quay Premier League, Manchester City lập tức cho thấy sự đáng sợ quen thuộc khi vùi dập Wolves 4-0 ở vòng mở màn, tạm chiếm ngôi đầu bảng.

Một Guardiola đầy năng lượng, vừa giữ được sự sắc bén chiến thuật, vừa biết tận hưởng cuộc sống, có lẽ chính là công thức để Man City tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.