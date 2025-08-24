Thomas Frank là bản hợp đồng hay nhất của Tottenham

Khi Thomas Frank nở nụ cười mãn nguyện sau chiến thắng 2-0 ngay tại Etihad, ông nói rằng mình đang “yêu Tottenham nhiều hơn từng ngày”.

Frank mang đến một khái niệm khác: tấn công vẫn tự do, nhưng đặt trên nền tảng kỷ luật và tính toán chi li.

Nhưng tình cảm ấy không chỉ đến từ phía HLV người Đan Mạch. Trên khán đài, hàng nghìn CĐV Spurs cũng đã bắt đầu đáp lại, với sự phấn khích, tin tưởng và cả niềm hy vọng mới.

Mùa hè đầy bất ổn

Tottenham bước vào mùa giải 2025/26 trong tâm trạng lẫn lộn. Đoàn quân áo trắng vừa có vinh quang ở Europa League, nhưng đồng thời lại rơi xuống vị trí thứ 17 tại Premier League. Tham vọng bứt phá là điều hiển nhiên, nhưng kỳ chuyển nhượng mùa hè nhanh chóng biến thành chuỗi thất vọng.

Chỉ hai bản hợp đồng thực sự cập bến: Mohammed Kudus từ West Ham (50 triệu bảng) và Joao Palhinha dưới dạng cho mượn từ Bayern Munich. Hai thương vụ lớn - Morgan Gibbs-White và Eberechi Eze - đều đổ bể ở phút cuối, khiến bầu không khí u ám lan rộng.

James Maddison dính chấn thương dài hạn, còn Son Heung-min chia tay đội bóng sau chuyến du đấu. Hình ảnh 3.000 CĐV Spurs hô vang “Levy out” trên khán đài Etihad phản ánh sự thất vọng ấy.

Trong hoàn cảnh đó, việc Daniel Levy sa thải Ange Postecoglou và bổ nhiệm Thomas Frank bị xem là canh bạc. Nhưng chỉ sau hai vòng đấu, “canh bạc” ấy đang trở thành một quyết định sáng suốt.

Tottenham của Postecoglou từng mang đến niềm hứng khởi nhờ thứ bóng đá tấn công cuốn hút. Họ ghi 64 bàn ở Premier League mùa trước, chỉ kém Arsenal 5 bàn. Nhưng mặt trái của sự phóng khoáng ấy là hàng thủ thủng lưới tới 65 bàn - nhiều hơn cả số lần ghi bàn.

Nếu Frank là “bản hợp đồng” trên ghế huấn luyện, thì Palhinha chính là minh chứng rõ nhất cho sự thích ứng trong lối chơi.

Frank mang đến một khái niệm khác: tấn công vẫn tự do, nhưng đặt trên nền tảng kỷ luật và tính toán chi li. Trong hai trận Premier League đầu tiên, Spurs giữ sạch lưới cả hai, bao gồm chiến thắng trên sân Etihad - điều không dễ làm được với bất kỳ đội bóng nào.

Brennan Johnson nói thẳng: “Rất nhiều chi tiết được nhấn mạnh, đặc biệt ở các tình huống cố định. Nhưng đồng thời, ông ấy cũng cho chúng tôi tự do khi tấn công. Tôi từng nhiều lần đến Etihad và luôn thủng lưới, nhưng lần này thì khác”.

Sự khác biệt nằm ở khả năng thích ứng. Nếu như Postecoglou luôn kiên định với triết lý “đó là bản sắc của chúng tôi”, thì Frank linh hoạt và thực dụng hơn nhiều.

Trước PSG ở Siêu cúp, ông dùng 3-5-2 để bóp nghẹt Dembele đá “số 9 ảo” và hạn chế Kvaratskhelia. Gặp Burnley – đối thủ yếu hơn - ông chuyển sang 4-3-3, đặt niềm tin vào bộ ba tiền vệ trẻ Bergvall, Gray và Sarr. Trước Man City, Frank tiếp tục dùng 4-3-3, nhưng lần này là Palhinha cùng Bentancur để gia cố tuyến giữa.

Cựu trung vệ Micah Richards của Man City đã gọi đó là “nước cờ cao tay”: “Ông ấy mang tới sự khôn ngoan trong cách kết thúc trận đấu. Khả năng biến hóa sơ đồ, thay đổi nhân sự, đó chính là điều Tottenham đã thiếu”.

Nếu Frank là “bản hợp đồng” trên ghế huấn luyện, thì Palhinha chính là minh chứng rõ nhất cho sự thích ứng trong lối chơi. Sau một mùa giải không phù hợp ở Bayern, tiền vệ người Bồ Đào Nha trở lại Premier League và ngay lập tức trở thành “quái vật” giữa sân.

Tại Etihad, Palhinha thắng nhiều pha tranh chấp nhất (8 lần), có nhiều cú tắc bóng nhất (4 lần) và được bầu là Cầu thủ xuất sắc trận. Đó không chỉ là thống kê ấn tượng, mà còn là minh họa cho sự chắc chắn mà Frank đang xây dựng - điều Tottenham cần suốt nhiều năm qua.

Thomas Frank có thể không ghi bàn, cũng không trực tiếp kiến tạo, nhưng ông đang chứng minh mình chính là “bản hợp đồng” quan trọng nhất của Tottenham trong mùa hè hỗn loạn này.

Palhinha cũng khẳng định lựa chọn đến Spurs có dấu ấn lớn từ Frank: “HLV đã trực tiếp thuyết phục tôi, cho tôi thấy dự án của CLB. Giờ tôi chỉ muốn tận hưởng bầu không khí này cùng gia đình”.

Thắng lớn nhưng thử thách còn phía trước

Frank tạo ra khởi đầu mơ mộng với hai chiến thắng và hai trận giữ sạch lưới. Nhưng thực tế, Tottenham vẫn còn nhiều điều phải chứng minh. Đội hình của họ chưa có chiều sâu như các ứng viên hàng đầu, trong khi những cú sốc trên thị trường chuyển nhượng để lại nhiều câu hỏi.

Tuy vậy, điều quan trọng nhất lúc này là Spurs có lại niềm tin. Các CĐV không chỉ nhìn thấy kết quả trên bảng điện tử, mà còn thấy một đội bóng biết cách thích ứng, biết cách bảo vệ thành quả. Điều ấy khác xa với hình ảnh Tottenham thất thường của mùa trước.

Ở một mùa hè mà Tottenham liên tục thất bại trong các thương vụ lớn, chính HLV mới lại trở thành khoản đầu tư đáng giá nhất. Frank không phải cầu thủ ngôi sao, không phải bản hợp đồng 60 triệu bảng, nhưng ông mang đến thứ mà Tottenham thiếu bấy lâu: bản lĩnh, sự linh hoạt chiến thuật và một niềm tin mới mẻ.

Nếu Spurs thực sự muốn thoát khỏi cái bóng của sự bất ổn, họ cần nhiều hơn những bản hợp đồng đắt giá – họ cần một thủ lĩnh biết cách ghép các mảnh ghép rời rạc thành một tập thể có tổ chức. Và vào lúc này, Thomas Frank đang làm chính xác điều đó.

Thomas Frank có thể không ghi bàn, cũng không trực tiếp kiến tạo, nhưng ông đang chứng minh mình chính là “bản hợp đồng” quan trọng nhất của Tottenham trong mùa hè hỗn loạn này.