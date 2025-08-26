Lộ diện 2 ứng cử viên thay Amorim

Chiếc ghế HLV trưởng của Ruben Amorim tại Manchester United lung lay dữ dội sau khởi đầu tệ hại ở mùa giải 2025/26.

Amorim gặp áp lực lớn khi thành tích của MU bết bát.

Hiện tại BLĐ "Quỷ đỏ" chưa có động thái chính thức về việc sa thải, nhưng theo truyền thông Anh, hai ứng viên sáng giá nhất sẵn sàng thế chỗ Amorim đã được điểm mặt. Oliver Glasner của Crystal Palace và cựu HLV tuyển Anh Gareth Southgate được đánh giá cao nhất.

Ngoài ra, danh sách những HLV tiềm năng thay thế Amorim còn có Michael Carrick, Mauricio Pochettino, Kieran McKenna, Marco Silva, Unai Emery và thậm chí cả Zinedine Zidane.

Amorim được bổ nhiệm dẫn dắt MU từ ngày 1/11/2024, thay Erik ten Hag. Ông đến Old Trafford với bản lý lịch ấn tượng khi cùng Sporting Lisbon giành 3 chức vô địch Primeira Liga và 2 cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, mọi chuyện ở nước Anh lại không như kỳ vọng.

Mùa trước, MU gây thất vọng khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 15 - thấp nhất lịch sử CLB tại Premier League, đồng thời thua Tottenham 0-1 ở chung kết Europa League.

Bất chấp bổ sung lực lượng rầm rộ với Benjamin Sesko, Diego Leon, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, "Quỷ đỏ" vẫn khởi đầu mùa giải mới bế tắc. Họ thua Arsenal 0-1 và hòa Fulham 1-1, chỉ giành vỏn vẹn 1 điểm sau 2 vòng.

Thống kê cho thấy sau 29 trận ở Premier League, Amorim chỉ mang về 28 điểm, đạt tỷ lệ thắng chưa tới 25% - con số khó chấp nhận với một CLB tầm cỡ như MU.