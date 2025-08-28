Sự bảo thủ đang giết chết Manchester United

Bị loại khỏi League Cup ngay vòng 2 bởi Grimsby Town sau loạt luân lưu rạng sáng 28/8, nhưng điều đáng nói hơn là MU đã bị đối thủ hạng dưới áp đảo trong phần lớn thời gian.

Amorim quá cứng nhắc, khiến MU lụn bại.

Những hạn chế trong hệ thống của Ruben Amorim đang đẩy "Quỷ đỏ" vào ngõ cụt. Đáng nói, thuyền trưởng người Bồ Đào Nha lại không có ý định thay đổi.

Lỗi tại Amorim

Nếu thất bại trước những đội bóng lớn còn có thể ngụy biện bằng sự khác biệt về đẳng cấp, thì việc để Grimsby Town dẫn trước 2-0 thực sự là một cú tát vào niềm kiêu hãnh của Manchester United. Và điều khiến CĐV phẫn nộ nhất không chỉ nằm ở kết quả, mà ở cách MU bị đối thủ hạng dưới bóp nghẹt.

Ruben Amorim, với triết lý ưa thích năm hậu vệ và hai tiền vệ trung tâm, tiếp tục cho thấy sự bảo thủ khó hiểu. Sơ đồ ấy vốn đã bị nghi ngờ từ mùa trước, khi MU chìm sâu ở nửa dưới bảng xếp hạng, nhưng HLV người Bồ Đào Nha vẫn khăng khăng lặp lại.

Hệ quả là tuyến giữa bị bó hẹp, khả năng kiểm soát bóng mong manh, còn cách triển khai bóng thì chậm chạp và dễ bắt bài. Không khó để nhận ra Grimsby chuẩn bị rất kỹ cho kịch bản này: pressing tầm cao, khai thác khoảng trống sau lưng wing-back, và tận dụng sự vụng về trong thoát pressing của MU.

Trước đó, HLV Marco Silva của Fulham từng bóc trần kẽ hở trong lối chơi "Quỷ đỏ". Sau trận hoà 1-1 thuộc vòng 2 Premier League mùa 2025/26 cuối tuần qua, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói: “Chúng tôi biết họ phòng ngự thế nào và chúng tôi biết họ thích đẩy cao ép sân từ hàng thủ 5 người. Và bạn có thể tạo ra sự áp đảo quân số ở tuyến giữa để hoá giải việc đẩy cao hàng thủ gây áp lực của họ”.

“Chúng tôi biết MU chơi với 2 tiền vệ ở tuyến giữa, chúng tôi đã cố gắng áp đảo quân số với 3 người cộng thêm Iwobi bó vào là 4. Đơn giản chỉ có vậy thôi”, HLV của Fulham chia sẻ thêm. Tất cả có lẽ đều biết cách bày binh bố trận và vận hành lối chơi của MU, trừ Amorim.

Hệ thống mà Amorim áp dụng cho MU đang có vấn đề.

Ở trận đấu tại League Cup, Onana mắc hai sai lầm nghiêm trọng, biến anh thành tội đồ trực tiếp. Dalot, Ugarte và Fredricson đều chơi dưới sức. Nhưng vấn đề lớn hơn là hệ thống không hề giúp họ che lấp hạn chế, mà trái lại, càng khiến nhược điểm bị khoét sâu.

Một đội bóng lớn cần một cấu trúc chiến thuật để bảo vệ cầu thủ, để biến điểm yếu cá nhân thành tập thể gắn kết. Ở MU hiện tại, hệ thống lại là gánh nặng. Ngoại trừ các trung vệ, gần như chẳng ai được sử dụng đúng sở trường.

Câu hỏi đặt ra: tại sao Amorim không thử một phương án khác? Một hàng thủ bốn người, cùng bộ ba tiền vệ cơ động, vốn dĩ có thể giúp MU cân bằng hơn, đặc biệt khi sở hữu Bruno Fernandes - cầu thủ cần một cấu trúc rõ ràng để phát huy sáng tạo.

Việc cứ mải miết giữ sơ đồ “ưa thích” chẳng khác nào tự trói tay. Và như nhiều CĐV chua chát nhận xét: “Nếu bạn để Grimsby áp đảo, có lẽ vấn đề không chỉ ở cầu thủ, mà ở hệ thống”.

Amorim phải thay đổi

So sánh là điều khó tránh. Nhìn sang Thomas Frank tại Tottenham hay Arne Slot tại Liverpool: họ không ngần ngại thay đổi để phù hợp với nhân sự, xây dựng lối chơi xoay quanh thế mạnh tập thể.

Amorim thì ngược lại, cố gắng bắt cầu thủ uốn mình theo một khung cứng nhắc. Bóng đá hiện đại, nơi tốc độ và tính linh hoạt lên ngôi, không dung nạp những người bảo thủ đến mức cực đoan.

Áp lực đang đè nặng Amorim.

Điều trớ trêu là thất bại này lại khiến Bruno Fernandes thoát khỏi vai “vật tế thần”. Khi cả hệ thống rệu rã, thật khó để chỉ tay vào một cá nhân. Nhưng đó cũng là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy vấn đề ở MU nằm sâu hơn - nằm ở triết lý của HLV.

Hãy nhớ rằng mùa trước, Amorim để MU rơi xuống vị trí thứ 15 ở Premier League, khép lại mùa giải với sự thất vọng tột cùng. Giờ đây, chỉ vài trận đầu mùa, đội bóng lại tiếp tục sa lầy, bất chấp việc CLB chi tiêu không ít trên thị trường chuyển nhượng. Sự kiên nhẫn của người hâm mộ cạn dần, và thời gian cho Amorim cũng không còn nhiều.

Trận gặp Burnley ở vòng 3 Premier League vào ngày 30/8, vì thế, chẳng khác nào “cầu sinh tử”. Một chiến thắng nhọc nhằn chưa chắc đủ xoa dịu. CĐV muốn thấy một sự thay đổi, một kế hoạch rõ ràng, một dấu hiệu cho thấy Amorim biết cách thích ứng thay vì tiếp tục đi vào vết xe đổ.

Thảm bại trước Grimsby không chỉ là cú sốc nhất thời. Nó là lời cảnh báo rằng nếu MU tiếp tục mắc kẹt trong sự bảo thủ, Old Trafford sẽ chẳng còn là pháo đài, mà chỉ là nơi phơi bày những thất bại ê chề.

Amorim cần thay đổi, ngay lập tức - bởi "Quỷ đỏ" không thể mãi là cái bóng của chính mình, và niềm kiêu hãnh này không được phép bị chôn vùi dưới tay những đội bóng hạng dưới.