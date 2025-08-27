Mainoo trước bài kiểm tra bản lĩnh

Ở tuổi 20, Kobbie Mainoo từng được xem là niềm hy vọng lớn nhất của học viện Manchester United.

Nhưng chỉ sau vài tháng dưới triều đại Ruben Amorim, tiền vệ trẻ đã đánh mất vị thế bất khả xâm phạm. Từ chỗ là “viên ngọc sáng” của Carrington, Mainoo giờ đối diện một thử thách gai góc: hoặc kiên nhẫn chiến đấu để khẳng định mình, hoặc suy nghĩ nghiêm túc về tương lai trong bối cảnh sự nghiệp có nguy cơ chững lại.

Khi niềm tin dần bị bào mòn

Hình ảnh Mainoo rời xe bus ở Craven Cottage với gương mặt trĩu nặng là biểu tượng cho tình cảnh hiện tại: một cầu thủ đang lạc nhịp. Anh không được sử dụng phút nào trước Fulham, chỉ tham gia vài bài khởi động - khoảnh khắc hiếm hoi nụ cười xuất hiện. Tính cả giao hữu, Mainoo mới đá chính hai trong bảy trận mùa này.

Một suất ở Carabao Cup trước Grimsby gần như chắc chắn, nhưng sau đó, anh nhiều khả năng trở về ghế dự bị ở Premier League. Đó là chuỗi ngày không dễ chịu, cũng là phép thử bản lĩnh.

Mainoo có thể chấp nhận kiên nhẫn để chứng minh giá trị, hoặc tìm bến đỗ mới nhằm ra sân thường xuyên hơn. Tình cảnh càng phức tạp khi hợp đồng mới chưa được chốt, trong khi BLĐ Man United bắt đầu nhìn cầu thủ học viện dưới lăng kính tài chính. Amorim từng hết lời khen: “Với đôi chân như thế, nếu tìm đúng nhịp, cậu ấy sẽ luôn mở ra giải pháp mới”. Niềm tin là có, nhưng nghịch lý ở chỗ HLV người Bồ lại để anh ngồi dự bị hết trận này qua trận khác.

Câu chuyện của Mainoo gợi nhớ đến Ryan Gravenberch. Từng bị xem là lạc nhịp ở Liverpool, nhưng dưới tay Arne Slot, tiền vệ Hà Lan vụt thành trụ cột, góp công lớn vào chức vô địch Premier League và được bầu vào đội hình PFA. Vấn đề không nằm ở bản thân cầu thủ, mà ở bối cảnh và hệ thống chiến thuật.

Mainoo cũng vậy. Ở La Liga, anh có thể tỏa sáng nhờ kỹ thuật và cảm quan vị trí. Nhưng Premier League lại là môi trường khắc nghiệt, đòi hỏi tốc độ và thể lực liên tục. Những khoảnh khắc phản xạ lỏng lẻo - như khi Mainoo mải nhìn bóng trong các bàn thua trước Liverpool mùa trước - khiến Amorim dè dặt.

Thực tế khắc nghiệt ở Old Trafford

Amorim ưa thích cặp tiền vệ mang tính bổ sung: một công, một thủ. Mainoo - thiên về điều phối - trở nên “mắc kẹt” giữa hai thái cực. Trận hòa Fulham là ví dụ: Mason Mount được đẩy cao khi 0-0, rồi Ugarte vào sân giữ tỷ số khi dẫn 1-0. Khoảng trống cho Mainoo gần như không có.

Tệ hơn, anh còn cạnh tranh trực tiếp với Bruno Fernandes. Amorim thừa nhận: “Bruno và Kobbie chơi cùng vị trí”, Khi Fernandes vẫn bất khả xâm phạm, cơ hội của Mainoo rõ ràng hẹp đi.

Mainoo không còn được bảo vệ như “tài sản bất khả xâm phạm” nữa.

Mainoo không còn được bảo vệ như “tài sản bất khả xâm phạm” nữa. Đàm phán hợp đồng mới giậm chân tại chỗ, và thị trường chuyển nhượng luôn có thể xoay chuyển. Nhưng nghịch cảnh đôi khi lại là cơ hội. Nếu đủ kiên nhẫn, Mainoo vẫn có thể lật ngược tình thế, như Gravenberch từng làm ở Liverpool.

Mainoo từng được ca ngợi như “sản phẩm của La Masia phiên bản Carrington” với dáng vóc thanh thoát, kỹ thuật và thông minh. Nhưng ở Premier League, anh cần nhiều hơn thế: bản lĩnh, sự lì lợm và tốc độ thích nghi. Tuần lễ tới, cùng những trận đấu cúp quốc nội, sẽ là bài kiểm tra quan trọng.

Nếu vượt qua, Mainoo có thể tìm lại nụ cười và mở ra chương mới ở Man United. Nếu không, anh sẽ chỉ là một trong nhiều tài năng từng lóe sáng rồi vụt tắt trong guồng quay khắc nghiệt của Old Trafford.