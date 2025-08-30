David Luiz bị tố dọa giết phụ nữ

Một phụ nữ tại Brazil nộp đơn tố cáo về việc bị David Luiz đe dọa, khẳng định cựu sao Chelsea từng tuyên bố có thể khiến cô mất mạng.

Luiz rơi vào tâm bão tranh cãi, ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp.

Theo Globo Esporte, cơ quan chức năng Brazil nhận đơn tố cáo của người phụ nữ và đang tiến hành điều tra. Người phụ nữ, danh tính chưa được tiết lộ, trình báo với cảnh sát rằng cô bị David Luiz đe dọa trực tiếp.

Theo báo cáo từ cảnh sát, Luiz được cho là đã nói: “Sẽ thật đáng buồn nếu con trai cô phải chịu hậu quả từ hành động của cô. Tôi có thể khiến cô biến mất khỏi thế giới này một cách đơn giản”.

ESPN cho biết thêm lời đe dọa của Luiz được ghi nhận trong tài liệu điều tra của cảnh sát và được xác định xuất phát từ một cuộc gọi cá nhân, khiến người phụ nữ cảm thấy sợ hãi và bất an. Sau khi tiến hành thẩm định, cơ quan chức năng xác nhận tính xác thực của lời khai, mở ra cuộc điều tra chính thức.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Luiz đang đối mặt với lùm xùm đời tư sau khi truyền thông Brazil tung ra loạt tin nhắn bị cho là của anh với một người phụ nữ tên Karol Cavalcante.

Theo Cavalcante, cô và Luiz quen nhau qua mạng xã hội, thường xuyên nhắn tin rồi gặp mặt tại Fortaleza. Cô khẳng định cầu thủ 38 tuổi thậm chí từng đề nghị “quan hệ nhiều người” với bạn của cô, trước khi bộc lộ những hành vi khiến người đẹp cảm thấy bất an.