De Bruyne rực sáng ở Napoli

Tiền vệ người Bỉ đã có những bàn thắng và kiến tạo đầu tiên trong màu áo Napoli ở trận giao hữu với Girona rạng sáng 10/8.

De Bruyne ghi dấu ấn tại đội bóng mới.

Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, De Bruyne lập tức thể hiện khả năng của mình khi thực hiện một cú đá phạt góc chuẩn xác, giúp hậu vệ Giovanni Di Lorenzo mở tỷ số cho Napoli. Chỉ trong vòng 23 phút thi đấu, cựu sao Man City ghi hai bàn, đưa Napoli dẫn trước 3-0. Đây cũng là những pha lập công đầu tiên của De Bruyne cho đội bóng mới.

Nhưng Girona không dễ dàng chấp nhận thất bại. Cristhian Stuani ghi liền hai bàn thắng trong hiệp một, rút ngắn khoảng cách xuống còn 2-3 cho CLB La Liga. Dù vậy, đây cũng là kết quả cuối cùng của trận giao hữu này khi không đội nào ghi thêm bàn trong hiệp hai.

Đây cũng là trận đấu hay nhất của De Bruyne ở giai đoạn tập huấn tiền mùa giải cho Napoli. Trước đó, tiền vệ người Bỉ chưa thể thích nghi với lối chơi tại đội bóng mới.

De Bruyne ký hợp đồng có thời hạn 2 năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm với Napoli. Anh nhận mức lương khoảng 5,5 triệu euro mỗi mùa, cùng với khoản tiền lót tay lên tới 10 triệu euro.

Napoli sẽ đối đầu với Sorrento vào chiều 10/8, trước khi hoàn tất mùa giao hữu với màn chạm trán Olympiakos vào ngày 14/8.

