Girona chìm trong khủng hoảng

Girona chưa thể tìm được chiến thắng đầu tiên tại La Liga mùa giải 2025/26 khi để Espanyol cầm hòa 0-0 trong trận derby Catalonia tại sân Estadi Montilivi.

Rạng sáng 27/9, ở trận đấu sớm vòng 7 La Liga, Girona được kỳ vọng có kết quả thuận lợi trước Espanyol trên sân nhà. Đội bóng của HLV Michel Sanchez chơi quyết tâm, nhưng không thể xuyên phá hàng thủ đội khách.

Đây là trận hòa thứ 3 trong 4 trận gần nhất của Girona, và khiến họ tiếp tục rơi vào cảnh là một trong ba đội hiếm hoi chưa biết mùi chiến thắng tại La Liga từ đầu mùa. Sau 7 vòng, Girona hòa 3 và thua tới 4, xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng.

Kết quả này tiếp tục đẩy đội bóng xứ Catalonia chìm sâu vào khủng hoảng, khiến HLV Míchel đối mặt với áp lực lớn khi phòng thay đồ Girona rơi vào hỗn loạn. Nhiều cầu thủ bắt đầu mất niềm tin vào ban huấn luyện.

Sau khi thoát hiểm ở La Liga 2024/25 với vị trí thứ 16, chỉ hơn khu vực rớt hạng đúng 1 điểm, người hâm mộ Girona tưởng như CLB sẽ có khởi đầu tốt hơn mùa này. Tuy nhiên, CLB xứ Catalonia tiếp tục sa sút.

Cần nhớ rằng, Girona từng là bất ngờ lớn của La Liga khi xếp hạng 3 ở mùa 2023/24 và còn dự Champions League mùa trước. Song, đội bóng xứ Catalonia đang trên đà sa sút suốt không phanh.