Hệ lụy nghiêm trọng sau bê bối của tuyển Malaysia

Nếu không thể kháng cáo thành công, 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia sẽ bị cấm thi đấu 12 tháng, dẫn đến khó khăn cho CLB chủ quản.

Mất Facundo Tomas Garces, Alaves chịu tổn thất trong cuộc đua trụ hạng La Liga mùa này.

Tối 26/9, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ liên quan đến hành vi "giả mạo và làm sai lệch tài liệu". 7 cầu thủ vi phạm gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Trong số này, ba cầu thủ Figueiredo, Iraurgui và Serrano chỉ mới ký hợp đồng với Johor Darul Ta’zim (JDT). Bộ ba này được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt cho JDT ở đấu trường châu lục mùa này. Nếu không thể kháng cáo thành công, họ sẽ chia tay mùa giải 2025/26, khiến tham vọng của JDT bị ảnh hưởng.

Ngoại trừ đấu trường ở giải VĐQG, nơi JDT vẫn quá mạnh, việc mất Figueiredo, Iraurgui và Serrano có thể khiến gã nhà giàu bóng đá Malaysia yếu đi tại AFC Champions League Elite và ASEAN Club Championship, hai đấu trường họ đặt mục tiêu cao mùa này.

Trong khi đó, việc Facundo Garces bị phạt có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến mục tiêu trụ hạng của Deportivo Alaves mùa này. Mùa trước, Garces đóng vai trò quan trọng ở hàng thủ Deportivo Alaves, giúp CLB trụ hạng. Mùa này, Garces đá trọn vẹn 90 phút trong 6 trận đầu tiên, giúp Alaves đang đứng thứ 10 ở La Liga.

Ngoài ra, việc các cầu thủ như Gabriel Felipe Arrocha (Unionistas - giải hạng Tư Tây Ban Nha), Rodrigo Julián Holgado (América de Cali - giải VĐQG Colombia) hay Imanol Javier Machuca (Vélez Sarsfield - giải VĐQG Argentina) bị treo giò cũng sẽ gây khó cho CLB chủ quản của họ.