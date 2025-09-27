Truyền thông Indonesia hả hê khi Malaysia bị phạt

Vụ việc về các cầu thủ nhập tịch Malaysia bị phát hiện gian lận làm rúng động bóng đá Đông Nam Á, nhận phản ứng trái chiều từ truyền thông Indonesia.

Với án phạt nặng từ FIFA và nguy cơ thay đổi kết quả trận đấu, bóng đá Malaysia đang đứng trước một giai đoạn đầy thách thức.

Bola nhận xét Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) "tạo ra bê bối chưa từng thấy". "Sau khi FIFA chính thức áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch, chiến thắng ấn tượng của họ trước Việt Nam tại sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur vào ngày 10/6/2025, hiện đứng trước khả năng bị hủy", tờ này viết.

Trong khi đó, Kompas bình luận việc FAM bất chấp tất cả để giành chiến thắng đã làm "xấu hổ bóng đá Malaysia". "Scandal nhập tịch đẩy đội tuyển Malaysia vào tình thế khó khăn, không chỉ đe dọa hủy bỏ chiến thắng quan trọng trước Việt Nam mà còn làm tổn hại uy tín của FAM", trang này bình luận.

Theo bộ quy tắc của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), Việt Nam có thể được trao chiến thắng 3-0 do Malaysia sử dụng cầu thủ không hợp lệ trong trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup hồi tháng 6.

Jakarta Times cho rằng dù FAM phủ nhận cáo buộc, khẳng định mọi quy trình nhập tịch đã được thực hiện đúng quy định, nhưng việc FIFA phát hiện "7 cầu thủ sai phạm" khiến khả năng kháng cáo thành công của họ rất thấp.