U22 Trung Quốc tạo địa chấn trước Hàn Quốc

Cục diện giải đấu sau 2 lượt trận.
Với chiến thắng này, U22 Trung Quốc vươn lên dẫn đầu bảng sau hai lượt trận. Kết quả không chỉ gây sốc cho giới mộ điệu, mà còn mở ra cục diện kịch tính cho lượt trận cuối. Hiện đội chủ nhà bằng điểm với Hàn Quốc, Việt Nam và Uzbekistan nhưng nhỉnh hơn về hiệu số.
Ở trận đấu diễn ra tối 15/11, U22 Trung Quốc chơi quyết tâm và hiệu quả. Tiền đạo Abuduwaili trở thành người hùng khi ghi liền hai bàn thắng ở các phút 72 và 81, đánh gục hy vọng của U22 Hàn Quốc.
Việc U22 Hàn Quốc – đội bóng được đánh giá mạnh nhất – thất thủ khiến cục diện cả giải đấu thay đổi đáng kể. Từ thế bị động, U22 Việt Nam bất ngờ có cơ hội để cạnh tranh chức vô địch.
Nếu thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh thắng U22 Hàn Quốc ở lượt cuối, đồng thời trận đấu giữa U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan kết thúc bất phân thắng bại, U22 Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch.
Cũng ở lượt trận thứ 2, U22 Việt Nam thua 0-1 trước U22 Uzbekistan chiều 15/11. Trước đó, ở lượt trận mở màn, U22 Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0, còn U22 Hàn Quốc hạ U22 Uzbekistan 2-0.
Theo lịch thi đấu, loạt trận cuối cùng sẽ diễn ra vào chiều 18/11.
