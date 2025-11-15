Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

U22 Trung Quốc tạo địa chấn trước Hàn Quốc

  • Thứ bảy, 15/11/2025 21:37 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Tối 15/11, chủ nhà U22 Trung Quốc gây sốc khi đánh bại U22 Hàn Quốc với tỷ số 2-0 thuộc Giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025.

Cục diện giải đấu sau 2 lượt trận.

Với chiến thắng này, U22 Trung Quốc vươn lên dẫn đầu bảng sau hai lượt trận. Kết quả không chỉ gây sốc cho giới mộ điệu, mà còn mở ra cục diện kịch tính cho lượt trận cuối. Hiện đội chủ nhà bằng điểm với Hàn Quốc, Việt Nam và Uzbekistan nhưng nhỉnh hơn về hiệu số.

Ở trận đấu diễn ra tối 15/11, U22 Trung Quốc chơi quyết tâm và hiệu quả. Tiền đạo Abuduwaili trở thành người hùng khi ghi liền hai bàn thắng ở các phút 72 và 81, đánh gục hy vọng của U22 Hàn Quốc.

Việc U22 Hàn Quốc – đội bóng được đánh giá mạnh nhất – thất thủ khiến cục diện cả giải đấu thay đổi đáng kể. Từ thế bị động, U22 Việt Nam bất ngờ có cơ hội để cạnh tranh chức vô địch.

Nếu thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh thắng U22 Hàn Quốc ở lượt cuối, đồng thời trận đấu giữa U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan kết thúc bất phân thắng bại, U22 Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch.

Cũng ở lượt trận thứ 2, U22 Việt Nam thua 0-1 trước U22 Uzbekistan chiều 15/11. Trước đó, ở lượt trận mở màn, U22 Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0, còn U22 Hàn Quốc hạ U22 Uzbekistan 2-0.

Theo lịch thi đấu, loạt trận cuối cùng sẽ diễn ra vào chiều 18/11.

Bàn thua của U22 Việt Nam trước Uzbekistan U22 Việt Nam nhận bàn thua sớm ở phút thứ 4 trong thất bại 0-1 trước U22 Uzbekistan thuộc Giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 diễn ra chiều 15/11.

Điểm sáng của U22 Việt Nam

Dù thua U22 Uzbekistan, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định U22 Việt Nam có trận đấu tốt về chuyên môn, nhất là khi đối đầu một trong những nền bóng đá mạnh nhất châu Á cấp độ trẻ.

3 giờ trước

U22 Việt Nam thua Uzbekistan

Chiều 15/11, U22 Việt Nam thua 0-1 trước U23 Uzbekistan ở lượt trận thứ 2 Giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 tại Trung Quốc.

6 giờ trước

U23 Indonesia gọi lực lượng mạnh nhất cho SEA Games

HLV Indra Sjafri muốn triệu tập thêm các ngôi sao đang chơi ở nước ngoài vào đội hình U22 Indonesia tại SEA Games 2025.

15 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

U22 Trung Quốc gây sốc U22 Trung Quốc hàn Quốc Việt Nam

Đọc tiếp

Anh Vien chinh phuc 3 mon phoi hop hinh anh

Ánh Viên chinh phục 3 môn phối hợp

1 giờ trước 21:01 15/11/2025

0

Cựu kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên gây ấn tượng khi giành vị trí nhất nhóm tuổi 25-29 tại cuộc thi 3 môn phối hợp Sunrise Sprint diễn ra sáng 15/11 tại Phú Quốc.

Thanh Hoa chia tay HLV Han Quoc sau 3 thang hinh anh

Thanh Hóa chia tay HLV Hàn Quốc sau 3 tháng

1 giờ trước 20:49 15/11/2025

0

Tối 15/11, công ty đại diện DJM thông báo Đông Á Thanh Hoá và HLV Choi Won Kwon chính thức chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận sau hơn 3 tháng hợp tác.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý