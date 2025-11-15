Điểm sáng của U22 Việt Nam

Dù thua U22 Uzbekistan, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định U22 Việt Nam có trận đấu tốt về chuyên môn, nhất là khi đối đầu một trong những nền bóng đá mạnh nhất châu Á cấp độ trẻ.

U22 Việt Nam đáp ứng được yêu cầu chuyên môn dù thua Uzbekistan.

"U22 Việt Nam chơi quyết tâm, kỷ luật và không bị cuốn theo đối thủ dù gặp bất lợi từ rất sớm. Toàn đội giữ được sự bình tĩnh, điều chỉnh hợp lý và dần lấy lại nhịp độ trận đấu", HLV Đinh Hồng Vinh nói sau trận đấu.

Trận đấu này, U22 Việt Nam tạo ra một số cơ hội rõ rệt trong hiệp hai nhưng thiếu chính xác ở khâu xử lý cuối cùng. Khả năng duy trì nhịp pressing và chuyển đổi trạng thái chưa đạt yêu cầu khi đối đầu đội bóng có sức mạnh và tốc độ vượt trội như Uzbekistan.

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Kết quả này tiếc chứ. Nhưng đây là giải giao hữu quốc tế, mục tiêu quan trọng nhất vẫn là xây dựng đội hình, kiểm tra nhân sự và tích lũy kinh nghiệm".

Bên cạnh chuyên môn, quyền HLV của U22 Việt Nam đánh giá rất cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Theo ông, bàn thua sớm có thể khiến đội dễ vỡ trận, nhưng U22 Việt Nam không hoảng loạn. "Các cầu thủ giữ được cự ly, không buông xuôi và tiếp tục tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. Điều đó cho thấy bản lĩnh đang dần được hình thành", ông nói.

Ở trận đấu cuối cùng, U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Hàn Quốc. Đội bóng trẻ xứ kim chi luôn nổi tiếng với nền tảng thể lực mạnh, tốc độ cao và hệ thống chiến thuật hiện đại. HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ban huấn luyện sẽ phân tích kỹ trận đấu vừa qua để điều chỉnh nhân sự, đồng thời ưu tiên cải thiện khả năng xử lý cuối cùng.

Trận đấu với U22 Hàn Quốc diễn ra vào lúc 14h30 ngày 18/11. Đây được coi là màn tổng duyệt quan trọng trước khi đội bước vào giai đoạn nước rút hướng tới SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

Bàn thua của U22 Việt Nam trước Uzbekistan U22 Việt Nam nhận bàn thua sớm ở phút thứ 4 trong thất bại 0-1 trước U22 Uzbekistan thuộc Giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 diễn ra chiều 15/11.