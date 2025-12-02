Barcelona sẽ chia tay Robert Lewandowski khi hợp đồng của tiền đạo Ba Lan kết thúc, khép lại một chương quan trọng trên hàng công và mở ra giai đoạn tái thiết mạnh mẽ cho đội chủ sân Camp Nou.

Barcelona không gia hạn với Lewandowski

Barcelona đưa ra quyết định dứt khoát về tương lai Robert Lewandowski: không gia hạn, theo The Athletic. Hợp đồng hiện tại của tiền đạo 37 tuổi sẽ kết thúc vào mùa hè tới, và ban lãnh đạo cho rằng đây là thời điểm thích hợp để đội bóng chuyển hướng sang những phương án trẻ hơn, linh hoạt hơn ở hàng công.

Lewandowski gia nhập Barca vào năm 2022 và ngay lập tức trở thành điểm tựa trong giai đoạn khó khăn của đội bóng. Anh ghi 33 bàn trong mùa đầu tiên, góp công lớn giúp Barca vô địch La Liga và giành Siêu cúp Tây Ban Nha. Tuy nhiên, phong độ của chân sút người Ba Lan giảm dần trong hai mùa gần đây, kéo theo nhiều tranh luận về mức lương cao và tầm ảnh hưởng thực tế lên lối chơi.

Quyết định không gia hạn được xem là bước đi hợp lý trong bối cảnh Barca phải tuân thủ chặt chẽ luật công bằng tài chính của La Liga. Đội bóng cần giải phóng quỹ lương để theo đuổi các mục tiêu trẻ hơn, đồng thời tạo điều kiện cho Lamine Yamal, Ferran Torres... phát triển vai trò.

Về phần Lewandowski, tương lai của anh vẫn để ngỏ. Một số đội bóng ở MLS và Saudi Pro League được cho là quan tâm đến cựu tiền đạo Bayern Munich. Dù vậy, Lewandowski từng nhiều lần khẳng định mong muốn tiếp tục thi đấu ở môi trường đỉnh cao, ít nhất thêm một mùa.

Chia tay Lewandowski sẽ là dấu chấm hết cho một bản hợp đồng mang tính biểu tượng của Barca trong thời kỳ hậu Messi. Dù không còn ở đỉnh cao, những đóng góp của anh trong giai đoạn tái thiết vẫn được ghi nhận. Barca giờ phải đối mặt bài toán: ai sẽ trở thành trung phong mới cho hành trình tiếp theo tại Camp Nou?