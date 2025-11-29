Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Laporta và tiết lộ gây sốc về Lewandowski, Xavi

Một chi tiết trong cuốn tiểu sử mới của Lewandowski đang làm dậy sóng: Joan Laporta được cho là thừa nhận rằng việc Xavi rời ghế HLV đã “cứu” tiền đạo người Ba Lan.

Cuốn sách về sự nghiệp Robert Lewandowski của nhà báo Ba Lan Sebastian Staszewski tiếp tục mở ra những câu chuyện hậu trường không nhiều người biết.

Cuốn sách về sự nghiệp Robert Lewandowski của nhà báo Ba Lan Sebastian Staszewski tiếp tục mở ra những câu chuyện hậu trường không nhiều người biết. Trong cuộc phỏng vấn với AS, tác giả khẳng định chính Chủ tịch Laporta nói với ông rằng sự ra đi của Xavi là chìa khóa giúp Lewandowski hồi sinh trong bối cảnh phòng thay đồ chia rẽ và niềm tin của tiền đạo này xuống thấp.

Điều trớ trêu là Xavi từng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Lewandowski đến Camp Nou. “Đúng, đó là HLV tôi muốn làm việc cùng”, ngôi sao Barca từng nói khi ký hợp đồng.

Mùa đầu tiên của họ là một thành công vang dội: Barcelona giành La Liga, còn Lewandowski đoạt Pichichi. Nhưng theo Staszewski, nhịp độ tập luyện và sự chuẩn bị của đội bóng trong mùa thứ hai khiến Lewandowski thất vọng. Anh quen với sự khắt khe ở Đức và bắt đầu chỉ ra những vấn đề trong cách làm việc. Xavi thì mệt mỏi vì những lời phàn nàn. Hai bên xa nhau dần, và căng thẳng tăng lên khi kết quả đi xuống.

Laporta, theo lời tác giả, tin rằng bầu không khí lúc đó không thể cứu vãn, và việc HLV người Terrassa rời đi đã mở ra cơ hội cho Lewandowski trở lại chính mình.

Bước ngoặt xuất hiện khi Hansi Flick tiếp quản đội bóng. Staszewski nói rằng Lewandowski như được “sống lại lần nữa” dưới thời HLV người Đức. Anh tìm thấy sự tự tin, nhịp luyện tập quen thuộc hơn và vai trò rõ ràng trong hệ thống. Flick, người Lewandowski luôn có quan hệ tốt từ trước, mang lại cảm giác ổn định mà anh đã thiếu.

Gavi cũng xuất hiện như một điểm tựa tinh thần quan trọng. Sự trở lại của tiền vệ trẻ giúp Lewandowski cảm thấy được tiếp thêm năng lượng. “Gavi nâng đội bóng lên, lan tỏa sức chiến đấu”, Staszewski nói. Chính sự hiện diện ấy giúp phòng thay đồ gắn kết trở lại.

Theo tác giả, nếu có HLV nào đủ khả năng đưa Lewandowski lên đỉnh cao ghi bàn thêm lần nữa, người đó là Flick.

Hà Trang

