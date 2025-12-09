MU khó giải bài toán Mbeumo

Tiền đạo Bryan Mbeumo càng tỏa sáng, MU càng có lý do lo lắng khi sẽ thiếu vắng chân sút này trong vòng một tháng sắp tới.

Vắng Mbeumo là mất mát lớn của MU. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 9/12, Mbeumo ghi một bàn trong chiến thắng 4-1 của MU trước Wolves ở vòng 15 Premier League. Đây là pha lập công thứ 6 của anh cho "Quỷ đỏ", giúp Mbeumo tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn của CLB từ đầu mùa.

Nếu không tính các bàn thắng trên chấm phạt đền từ mùa trước, Mbeumo đã ghi 21 bàn, thành tích tốt hơn cả Raphinha và Ousmane Dembele (đều 20 bàn) trong nhóm 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Chứng kiến phong độ ấn tượng của Mbeumo, nhiều CĐV MU tỏ ra tiếc nuối khi anh chuẩn bị trở về phục vụ đội tuyển Cameroon tham dự CAN 2025. Một người hâm mộ bình luận: “Mbeumo đi rồi, lấy ai ghi bàn cho MU?”. Fan khác lo lắng: “MU mất chân sút số một đúng giai đoạn then chốt, thật đáng ngại”. Một CĐV khác viết: “Nếu cả Benjamin Sesko và Matheus Cunha đều tịt ngòi trong tháng tới, MU sẽ lâm nguy”.

Hôm 2/12, FIFA ra thông báo cho phép các CLB Premier League giữ chân cầu thủ thêm một tuần trước khi CAN 2025 diễn ra. Các đội bóng chỉ phải nhả quân từ ngày 15/12. Điều này giúp MU giữ bộ ba Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui cho đến sau trận gặp Bournemouth.

CAN 2025 dự kiến diễn ra trong một tháng, bắt đầu từ ngày 21/12. Nhiều CĐV MU lo ngại nguy cơ Mbeumo dính chấn thương khi thi đấu cho tuyển Cameroon.

