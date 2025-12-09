Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ứng viên số một cho suất rớt hạng Premier League

  Thứ ba, 9/12/2025 06:33 (GMT+7)
Wolves đang trên đường trở thành tập thể tệ nhất lịch sử Premier League.

Rạng sáng 9/12, Wolves thua 1-4 trước MU ở vòng 15 Premier League dù được chơi trên sân nhà Molineux. Đây là trận thua thứ 9 liên tiếp của đội, qua đó bị nhóm an toàn bỏ xa tới 13 điểm. Báo chí Anh nhận định chỉ có phép màu mới giúp đội chủ sân Molineux trụ lại Premier League mùa này.

Từ đầu mùa, Wolves mới giành được 2 điểm sau 15 vòng đấu, ghi 13 bàn và thủng lưới 25 lần. Đội bóng này chỉ hòa 2 trận, còn lại nhận tới 13 thất bại và vẫn chưa có nổi một chiến thắng nào, thành tích tệ nhất giải.

Trước trận gặp MU, Wolves san bằng kỷ lục đáng buồn của Sheffield United mùa 2020/21, đội cũng chỉ có 2 điểm sau 14 trận trước khi xuống hạng vào cuối mùa. Tuy nhiên, Wolves khi đó thậm chí còn tệ hơn với hiệu số -22, thấp hơn nhiều so với -17 của Sheffield, qua đó trở thành đội bóng có khởi đầu kém nhất trong lịch sử hiện đại bóng đá Anh.

Một kỷ lục buồn khác mà Wolves cũng sắp phá là chuỗi 17 trận không thắng liên tiếp tại Premier League, thành tích vốn cũng thuộc về Sheffield ở mùa 2020/21. Khả năng Wolves kiếm điểm ở hai trận đấu kế tiếp là không cao khi họ phải làm khách trên sân Arsenal rồi tiếp Brentford trên sân nhà.

Wolves đang đối mặt với một mùa giải thảm họa. Nếu không nhanh chóng cải thiện phong độ, viễn cảnh rớt hạng ngày càng trở nên rõ ràng.

