Amorim gây tranh cãi

  • Thứ ba, 9/12/2025 06:14 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Dù MU thắng đậm Wolves 4-1 rạng sáng 9/12, HLV Ruben Amorim vẫn trở thành tâm điểm tranh luận với những quyết định khó hiểu.

Amorim ít trao cơ hội cho cầu thủ trẻ mùa này.

Trận đấu trên sân Molineux thuộc vòng 15 Premier League diễn ra với kịch bản khá thuận lợi cho đội khách. Kết quả giúp "Quỷ đỏ" vươn lên thứ 6 với 25 điểm, bằng điểm Chelsea và chỉ kém vị trí thứ 4 của Crystal Palace đúng 1 điểm.

Dẫu vậy, bầu không khí sau trận lại không hoàn toàn tích cực. Một bộ phận CĐV lên tiếng chỉ trích Amorim vì cách sử dụng nhân sự. Họ cho rằng Kobbie Mainoo đáng lẽ phải được tung vào sân sớm hơn thay vì chỉ xuất hiện khi trận đấu còn 12 phút. Mainoo được nhiều đội bóng lớn ở châu Âu theo dõi và chưa có lần đá chính tại Premier League mùa này.

Một luồng ý kiến khác tập trung vào Shea Lacey, tài năng 18 tuổi bốn lần liên tiếp góp mặt trong danh sách đăng ký nhưng chưa có phút nào ra mắt đội một. Người hâm mộ bày tỏ sự khó hiểu khi MU dẫn 4-1 ở cuối trận nhưng Amorim ưu tiên những gương mặt giàu kinh nghiệm như Lisandro Martinez, Zirkzee hay Yoro thay vì trao cơ hội cho Lacey.

Nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng sự chậm trễ trong việc trao cơ hội cho cầu thủ trẻ sẽ khiến MU gặp khó khi Mbeumo và Amad vắng mặt vì CAN. "Không thể đòi hỏi một cầu thủ trẻ chơi chín chắn nếu chẳng cho cậu ấy bất kỳ phút nào" là phản ứng chung của người hâm mộ MU.

MU sẽ trở về Old Trafford để tiếp đón Bournemouth vào ngày 16/12.

Minh Nghi

