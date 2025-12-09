MU nhảy 6 bậc trên bảng xếp hạng sau trận thắng 4-1

Rạng sáng 9/12, MU đánh bại Wolves trên sân khách, qua đó nhảy vọt từ thứ 12 lên thứ 6 sau 15 vòng đấu.

Trước đối thủ chưa thắng trận nào từ đầu mùa, MU sớm đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép khá lớn lên khung thành Wolves.

Phút 25, bàn mở tỷ số đến với đội khách sau một tình huống lóng ngóng đến khó tin của hàng thủ chủ nhà. Xuất phát từ pha mất bóng Andre, Matheus Cunha thoát xuống, chuyền ngang nhưng sửa lưng Bruno Fernandes. Dù vậy đã trượt ngã, số 8 vẫn kịp lấy lại thăng bằng, che bóng rồi dứt điểm qua hai chân thủ thành Sam Johnstone, đưa MU vượt lên dẫn trước.

Sau bàn thua, "Quỷ đỏ" bất ngờ giảm nhịp độ và để Wolves vùng lên mạnh mẽ. Đội chủ sân Molineux đã không ghi nổi một bàn trong 5 trận gần nhất nhưng trước hàng thủ tệ hại của MU, "Bầy sói" vẫn kịp gỡ hòa trước khi hiệp một khép lại. Phút 45+2, Jean-Ricner Bellegarde volley hiểm hóc từ sát vạch 16,5 m, hạ guc Senne Lammens.

Sang đầu hiệp hai, MU sớm tái lập thế dẫn bàn ở phút 51, sau một tình huống phản công. Diogo Dalot ghi dấu ấn với đường chuyền vừa tầm để Bryan Mbeumo dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là pha lập công thứ 6 của cựu sao Brentford ở Premier League mùa này.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Mbeumo giúp MU cởi bỏ áp lực để thi đấu thanh thoát hơn. Phút 63, mành lưới Wolves lại rung lên sau pha phối hợp mẫu mực giữa Bruno và Mason Mount. Số 8 thực hiện đường chuyền loại hàng thủ chủ nhà để đồng đội người Anh băng vào dứt điểm một chạm, không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Trong phần còn lại của trận đấu, "Quỷ đỏ" thi đấu ung dung và có thêm bàn thứ 4 ở phút 82. Sau tình huống để bóng chạm tay trong vùng cấm của Yerson Mosquera, Bruno hoàn tất cú đúp với cú đá lạnh lùng và đầy hiểm hóc từ cự ly 11 m.

Kết quả này giúp MU vươn lên thứ 6 với 25 điểm, bằng điểm Chelsea và chỉ kém vị trí thứ 4 của Crystal Palace đúng 1 điểm. Ở vòng tiếp theo, thầy trò Ruben Amorim sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Bournemouth. Trong khi đó, Wolves thua trận thứ 9 liên tiếp và đã cách nhóm an toàn đến 13 điểm. Chỉ có phép màu mới giúp đội chủ sân Molineux trụ lại Premier League mùa này.