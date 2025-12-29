Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đội hình ngôi sao giải nghệ trong năm 2025

  • Thứ hai, 29/12/2025 16:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Bóng đá thế giới năm 2025 chứng kiến nhiều cuộc chia tay tiếc nuối của những tên tuổi lừng danh một thời.

giai nghe anh 1

Tiền đạo Dries Mertens: Ngôi sao từng gắn liền tên tuổi với Napoli giải nghệ sau 3 năm cống hiến cho Galatasaray. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, lão tướng người Bỉ giành 3 chức vô địch quốc gia, điều anh không thể làm trong gần một thập kỷ khoác áo Napoli.
giai nghe anh 2

Tiền đạo Alexander Pato: "Vịt con" từng là cái tên được cả thế giới săn đón. Tuy nhiên, chấn thương cùng lối sống phóng khoáng quá mức khiến anh không thể đạt đến đỉnh cao. Ngay đầu năm 2025, Pato thông báo giải nghệ sau quãng thời gian dài không thi đấu.
giai nghe anh 3

Tiền vệ Oscar: Sau sự cố đột quỵ khi tập luyện, tiền vệ tài hoa một thời đã phải giải nghệ do áp lực từ gia đình.
giai nghe anh 4

Tiền vệ Ivan Rakitic: Lão tướng người Croatia khép lại sự nghiệp trọn vẹn với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ cùng Basel, Sevilla, Barcelona. Ở cấp tuyển, anh cũng là thành viên cốt cán giúp đội tuyển quê nhà giành ngôi á quân World Cup 2018.
giai nghe anh 5

Tiền vệ Sergio Busquets: Sau khi giúp Inter Miami giành chức MLS Cup, Busquest giải nghệ để dành thời gian bên gia đình.
giai nghe anh 6

Hậu vệ Jordi Alba: Ngôi sao sinh năm 1989 cũng thông báo giải nghệ sau khi mùa giải 2025 khép lại. Inter Miami đã chiêu mộ Sergio Reguilon để lấp chỗ trống.
giai nghe anh 7

Hậu vệ Samuel Umtiti: Trung vệ người Pháp đạt đỉnh cao sự nghiệp với chức vô địch World Cup vào năm 2018 nhưng chấn thương đã nhanh chóng lấy đi của anh tất cả. Umtiti vật lộn với những vết đau, để rồi phải giải nghệ trong tiếc nuối.
giai nghe anh 8

Hậu vệ Mats Hummels: Ngôi sao lừng danh của bóng đá Đức một thời quyết định treo giày sau khi hết hạn hợp đồng với AS Roma.
giai nghe anh 9

Hậu vệ Jerome Boateng: Ngôi sao người Đức giải nghệ ở tuổi 37. CLB cuối cùng anh khoác áo là LASK ở giải vô địch Áo.
giai nghe anh 10

Hậu vệ Jesus Navas: Navas giải nghệ sau khi hết hạn hợp đồng với Sevilla vào ngày 31/12/2024, khép lại sự nghiệp lừng lẫy kéo dài 20 năm, kết thúc bằng việc trở thành cầu thủ Tây Ban Nha giàu thành tích bậc nhất lịch sử, với 15 danh hiệu lớn nhỏ.
giai nghe anh 11

Thủ môn Pepe Reina: Lão tướng người Tây Ban Nha thi đấu đến năm 43 tuổi. Ở mùa giải cuối, anh ra sân 12 trận cho Como. Hiện tại, anh chuyển hướng sang làm huấn luyện viên ở đội trẻ Villarreal.

giải nghệ Oscar giải nghệ Premier League Mertens Navas

