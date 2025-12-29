Đội hình ngôi sao giải nghệ trong năm 2025

Tiền đạo Dries Mertens: Ngôi sao từng gắn liền tên tuổi với Napoli giải nghệ sau 3 năm cống hiến cho Galatasaray. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, lão tướng người Bỉ giành 3 chức vô địch quốc gia, điều anh không thể làm trong gần một thập kỷ khoác áo Napoli.