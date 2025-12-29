MU chấp nhận mất trắng Sancho

Tương lai của cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho tại sân Old Trafford coi như được định đoạt.

Ban lãnh đạo MU quyết định sẽ để Sancho ra đi tự do vào mùa hè 2026.

Từng được kỳ vọng là ngòi nổ đẳng cấp khi gia nhập MU từ Dortmund với giá 73 triệu bảng năm 2021, Sancho chuẩn bị rời Old Trafford theo dạng tự do. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận tiền vệ người Anh sẽ không bao giờ khoác áo "Quỷ đỏ" thêm một lần nào nữa, bất chấp hợp đồng hiện tại còn thời hạn.

Sancho đang thi đấu cho Aston Villa theo dạng cho mượn và MU vẫn nắm quyền kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm. Tuy nhiên, ban lãnh đạo MU lựa chọn phương án không gia hạn và chấp nhận để Sancho ra đi tự do, thay vì tiếp tục gánh khoản lương khổng lồ lên tới 300.000 bảng mỗi tuần.

Nhà báo người Italy nhấn mạnh quan điểm rõ ràng từ phía MU: "Câu chuyện của Sancho tại Old Trafford đã khép lại. Không có kịch bản nào khác. Sancho sẽ không còn chơi cho MU nữa". Tuyên bố này được xem như dấu chấm hết cho mối lương duyên đầy trắc trở, vốn từng được kỳ vọng rất lớn khi Sancho cập bến từ Dortmund.

Bên cạnh Sancho, Romano cũng tiết lộ kế hoạch chuyển nhượng của MU. Khả năng "Quỷ đỏ" đánh úp Man City trong thương vụ Antoine Semenyo khó xảy ra. Trong khi đó, AS Roma đang đẩy mạnh việc mượn tiền đạo Joshua Zirkzee kèm điều khoản mua đứt, sau khi cầu thủ này đạt thỏa thuận cá nhân với đội bóng Serie A.