MU thay đổi kế hoạch vì Sancho

Jadon Sancho một lần nữa trở thành tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng khi tương lai của anh tại MU vẫn chưa có lời giải rõ ràng.

MU chốt tương lai Sancho. Ảnh: Reuters.

Theo Fichajes, dù đang thi đấu cho Aston Villa theo dạng cho mượn, khả năng Sancho bị bán đứt ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vẫn đang được ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford xem xét.

Nguồn tin nói trên cho biết “Quỷ đỏ” không muốn tiếp tục chứng kiến giá trị chuyển nhượng của một cầu thủ từng khiến CLB tiêu tốn hơn 70 triệu bảng bị suy giảm. Sancho từng được kỳ vọng rất lớn khi cập bến Old Trafford, nhưng những mâu thuẫn nội bộ, áp lực môi trường và sự thiếu phù hợp về mặt chiến thuật khiến anh chưa bao giờ đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng.

Quan điểm của MU khá thực dụng. Dù hiểu rằng mức giá hiện tại của Sancho không còn cao như vài năm trước, đội bóng vẫn tin rằng họ có thể thu về một khoản đáng kể nếu hành động kịp thời. Điều này càng trở nên cấp thiết khi hợp đồng của Sancho sẽ đáo hạn vào mùa hè tới, đồng nghĩa với nguy cơ mất trắng nếu không sớm chốt tương lai.

Đội bóng cũ Dortmund được xem là điểm đến tiềm năng cho Sancho. Ngoài ra, AS Monaco hay Como cũng xem Sancho là bản hợp đồng chiến lược nhằm nâng tầm tham vọng.

Kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 vì thế mang ý nghĩa then chốt đối với sự nghiệp của Sancho. Với cá nhân cầu thủ này, điều anh cần nhất là một môi trường ổn định, nơi được tin tưởng và đóng vai trò trung tâm.

