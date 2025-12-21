Dấu chấm hết cho Sancho ở Villa

Aston Villa sẵn sàng để Jadon Sancho ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, trong bối cảnh Manchester United không có kế hoạch đón anh trở lại.

Một thỏa thuận mới có thể được thông qua nếu xuất hiện đối tác phù hợp và nhận được sự đồng thuận của các bên.

Theo các nguồn tin, Aston Villa phát đi tín hiệu sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho Jadon Sancho trong tháng 1. Động thái này đến trong bối cảnh tương lai dài hạn của cầu thủ chạy cánh người Anh vẫn chưa được định hình rõ ràng, còn Manchester United thì không đưa Sancho vào kế hoạch tái hòa nhập đội hình.

Điểm đáng chú ý là giữa các bên không tồn tại điều khoản gọi cầu thủ trở lại trước thời hạn. Tuy nhiên, khả năng Sancho rời Villa Park ngay trong mùa đông vẫn được để ngỏ, với điều kiện một câu lạc bộ khác sẵn sàng tiếp nhận và đạt được thỏa thuận phù hợp về tài chính lẫn chuyên môn. Nói cách khác, cánh cửa chuyển nhượng đang mở, nhưng chỉ khép lại khi tìm được “bến đỗ” đáp ứng các tiêu chí cần thiết.

Về phía Aston Villa, việc cân nhắc phương án chia tay Sancho phản ánh cách tiếp cận linh hoạt của đội bóng trong giai đoạn giữa mùa. Ban huấn luyện ưu tiên sự ổn định, hiệu quả và cân bằng đội hình, đồng thời sẵn sàng điều chỉnh nếu nhận thấy một thương vụ có thể mang lại lợi ích tổng thể. Đây không phải quyết định vội vàng, mà là sự tính toán dựa trên thực tế sử dụng nhân sự và nhu cầu cạnh tranh trong nửa sau mùa giải.

Trong khi đó, Manchester United giữ lập trường rõ ràng: không có kế hoạch đưa Sancho trở lại Old Trafford. Điều này khiến tương lai của cầu thủ 25 tuổi phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường tháng 1 và mức độ quan tâm từ các đội bóng khác. Nếu xuất hiện đề nghị phù hợp, một vụ chuyển nhượng hoàn toàn có thể được tất cả các bên chấp thuận.

Kỳ chuyển nhượng mùa đông thường ngắn và khó đoán, nhưng với Sancho, mọi kịch bản vẫn đang để ngỏ. Aston Villa đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán; phần còn lại phụ thuộc vào thị trường.