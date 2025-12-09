Mount làm CĐV MU dậy sóng

Tiền vệ người Anh đạt phong độ cao nhất kể từ khi gia nhập Manchester United vào năm 2023.

Phút 63 trận gặp Wolves, Mason Mount chạy chỗ đón đường chuyền điểm rơi của Bruno Fernandes, trước khi bắt volley chuẩn xác từ cự ly gần, không cho thủ môn đội chủ nhà cơ hội cản phá.

Đây đã là bàn thắng thứ 3 của Mount ở Premier League 2025/26, thành tích nhiều hơn 2 mùa giải trước đó của anh cộng lại (2 bàn). Tiền vệ sinh năm 1999 đang đạt thể trạng tốt và chứng tỏ đẳng cấp của một ngôi sao từng vô địch Champions League.

Mount đạt phong độ cao chưa từng có tại MU.

"Chúng ta đang được chứng kiến Mount ở phiên bản mùa 2021/22", một CĐV bình luận. "Tiền vệ chất lượng nhất chúng ta có trong đội hình", fan thứ 2 lên tiếng. "Với Mount, MU còn hy vọng cạnh tranh vị trí trong top 4", một fan khác cho biết.

"Mọi thứ đang diễn ra rất tốt với tôi. Tôi đã từng chơi trong hệ thống này nên biết rõ các khoảng trống và cự ly trong đội hình. Tôi đã quen với nó nên biết khi nào nên chơi lùi sâu và khi nào phải di chuyển phía sau", cựu sao Chelsea phát biểu sau trận thắng Wolves.

Ngay từ khi cập bến MU, Ruben Amorim đã nhận ra tố chất của Mount và làm mọi cách để giữ chân cầu thủ người Anh, bất chấp việc anh đang dính chấn thương liên miên. Giờ đây, khi Mount bình phục, "Quỷ đỏ" có sự lựa chọn chất lượng cho hàng công, khi Mount có thể chơi tốt ở hai biên và cả vị trí tiền đạo ảo.

Khả năng dứt điểm, chuyền tạo đột biến cùng sự ăn ý với Bruno Fernandes của Mount mang đến cho hàng công đội bóng chủ sân Old Trafford nhiều ý tưởng. Vừa qua, ngôi sao 26 tuổi còn gây sốt với pha làm bàn vào lưới Crystal Palace với dáng dứt điểm y hệt David Beckham, huyền thoại mang áo số 7 lừng danh một thời của MU.