Trung vệ kỳ cựu bất ngờ rời MU

MU xác nhận Jonny Evans rời vị trí Trưởng bộ phận quản lý cầu thủ cho mượn chỉ sau chưa đầy 6 tháng đảm nhiệm.

Evans chia tay MU sau 19 năm gắn bó.

Quyết định được đưa ra theo nguyện vọng cá nhân của cựu trung vệ 37 tuổi. Anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và tạm thời chưa xác định bước đi tiếp theo trong sự nghiệp sau giải nghệ. Nguồn tin nội bộ nhấn mạnh đây là một cuộc chia tay êm đẹp và đầy tôn trọng.

Sự ra đi của Evans khép lại mối lương duyên kéo dài 19 năm với đội bóng nơi anh trưởng thành. Gia nhập học viện MU từ năm 10 tuổi, Evans từng là một phần quan trọng của đội một giai đoạn 2008-2015 trước khi chuyển tới West Brom. Trong màu áo "Quỷ đỏ", anh sở hữu ba chức vô địch Premier League và góp mặt trong hành trình đăng quang Champions League 2008.

Sau khi kết thúc hợp đồng với Leicester City, Evans bất ngờ tái xuất Old Trafford năm 2023. Ban đầu anh chỉ ký hợp đồng ngắn hạn để duy trì thể lực khi tập cùng đội U21, nhưng phong độ ổn định giúp trung vệ kỳ cựu chơi tới 43 trận trong hai mùa, trở thành gương mặt đáng tin cậy dưới thời Erik ten Hag và sau đó là Ruben Amorim. Đặc biệt, anh góp công trong chức vô địch FA Cup 2024.

Evans cũng được tin tưởng đá chính trong trận ra mắt của HLV người Bồ Đào Nha – trận hòa 1-1 với Ipswich Town. Màn chia tay Old Trafford của Evans diễn ra trong chiến thắng 2-0 trước Aston Villa ở vòng cuối mùa trước. Ở trận đó, anh từ chối cơ hội sút phạt đền chia tay, nhường lại cho Christian Eriksen để giữ đúng kỷ luật chiến thuật.

Việc Evans rời nhiệm vụ đánh dấu một chương mới cho cả anh lẫn MU, trong bối cảnh "Quỷ đỏ" đang tái cấu trúc mạnh mẽ ở thượng tầng.