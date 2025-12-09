Fan MU phản ứng khó tin với Mainoo

Tiền vệ Kobbie Mainoo thi đấu tốt trong chiến thắng 4-1 của MU trước Wolves tại vòng 15 Premier League rạng sáng 9/12.

Fan MU ủng hộ Mainoo.

Ở trận đấu trên sân Molineux, Mainoo vào sân ở phút 78 thay Casemiro, thời điểm MU đang dẫn trước 3-1. Khi chuẩn bị vào sân, tiền vệ người Anh nhận được những tràng pháo tay và tiếng hò reo ủng hộ từ các CĐV MU trên khán đài.

Từ đầu mùa 2025/26, Mainoo mới thi đấu 183 phút tại Premier League cho đến trận gặp Wolves. Dù sở hữu tiềm năng lớn, tiền vệ 20 tuổi vẫn phải ngồi dự bị cho Casemiro, Bruno Fernandes và Manuel Ugarte. Người hâm mộ cho rằng HLV Ruben Amorim đang có vấn đề cá nhân với Mainoo, cầu thủ từng là trụ cột dưới thời Erik ten Hag.

Trước Wolves, Mainoo chuyền chính xác 12/13 lần và bị phạm lỗi 2 lần. Khả năng giữ bóng và thoát pressing của anh khá ấn tượng, giúp MU kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu trong những phút cuối.

Trước đó, Mainoo chia sẻ rằng sự nghiệp của anh đang bị ảnh hưởng bởi việc không được trọng dụng tại MU. Nhiều CLB đã bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ từ cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025, sẵn sàng mượn anh, nhưng MU đều từ chối.

Với hợp đồng còn thời hạn đến năm 2027, "Quỷ đỏ" không dễ dàng để tài năng sáng giá của mình ra đi.

Mainoo thậm chí đã bị loại khỏi đội hình tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel do thiếu thời gian thi đấu, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội góp mặt tại World Cup 2026.

