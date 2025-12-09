Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Modric cùng đồng đội lội ngược dòng ngoạn mục

  • Thứ ba, 9/12/2025 05:23 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 9/12, Milan bị Torino dẫn 2-0 nhưng vẫn thắng 3-2 ngay trên sân khách ở vòng 14 Serie A.

Christian Pulisic trở thành người hùng của AC Milan khi lập cú đúp, giúp "Rossoneri" lội ngược dòng từ thế bị dẫn 0-2, qua đó trở lại ngôi đầu bảng Serie A và nối dài chuỗi bất bại lên con số 13.

Với Luka Modric, anh tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng trong lần thứ 14 liên tiếp đá chính cho đội bóng chủ sân San Siro tại Serie A. 100 lần chạm bóng, tỷ lệ chuyền chính xác 94%, 16 đường chuyền ở cuối sân, 7 lần chuyền dài chuẩn xác là những thống kê của "cây trường sinh" người Croatia.

AC Milan anh 1

Modric chơi ấn tượng kể từ khi gia nhập Milan.

Trong ngày HLV Massimiliano Allegri phải ngồi trên khán đài vì án cấm chỉ đạo, Milan khởi đầu tệ hại. Ngay phút thứ 10, Fikayo Tomori để bóng chạm tay trong vùng cấm, dẫn đến quả phạt đền cho Torino. Mike Maignan đã cản phá cú sút đầu tiên của Nikola Vlasic nhưng không thể ngăn cú đá bồi, khiến Milan thủng lưới sớm.

Chỉ 7 phút sau, Vlasic tiếp tục gieo sầu cho đội khách khi kiến tạo để Duván Zapata sút tung lưới Maignan, nâng tỷ số lên 2-0.

Milan vùng lên mạnh mẽ và tìm được tia hy vọng ở phút 24 khi cú sút chạm người của Adrien Rabiot khiến thủ môn Israel bó tay. Bàn thắng giúp "Rossoneri" lấy lại tinh thần trước khi bước vào hiệp hai.

Sang hiệp đấu thứ hai, Milan đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép. Thủ môn Franco Israel của Torino có pha cứu thua xuất sắc ở phút 55, nhưng cuối cùng cũng không thể đứng vững lâu. Chỉ vài giây sau khi được tung vào sân, Christian Pulisic đã nhanh chóng ghi dấu ấn với pha di chuyển thông minh và dứt điểm cận thành, gỡ hòa 2-2 ở phút 67.

Sự hưng phấn được đẩy lên cao và Milan hoàn tất cuộc lội ngược dòng ở phút 77. Từ đường tạt bóng chuẩn xác của Samuele Ricci, Pulisic băng vào, hoàn tất cú đúp.

Chiến thắng giúp Milan vượt Napoli để trở lại ngôi đầu bảng, trong khi Torino tiếp tục chìm sâu với 6 trận liên tiếp không thắng.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Luka Modric

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

Đọc tiếp

