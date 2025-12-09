Cựu sao Premier League bị bắt

Cựu tuyển thủ Anh, Ivan Toney, bị cảnh sát bắt vì cáo buộc húc đầu một người hâm mộ tại quán bar ở London.

Toney bị cáo buộc tấn công người hâm mộ. Ảnh: Reuters.

Toney, 29 tuổi, vừa vướng vào rắc rối lớn khi bị cảnh sát bắt giữ tại một quán bar nổi tiếng ở khu Soho (London) sau cáo buộc tấn công người hâm mộ. Sự việc xảy ra rạng sáng ngày 6/12 và được ghi lại trong đoạn video lan truyền nhanh trên mạng xã hội.

Theo nguồn tin, vụ việc bắt đầu khi Toney xuất hiện tại quán 100 Wardour St và đi ngang qua một nhóm thanh niên. Một nhân chứng cho biết một người trong nhóm này nhận ra Toney và cố quàng tay qua cổ anh để chụp ảnh. Cựu tiền đạo Brentford lập tức phản ứng và yêu cầu buông ra, trước khi bị cáo buộc đã thực hiện cú húc đầu khiến người này bị thương.

Nhân chứng cho biết Toney có thể đã cảm thấy bị đe dọa, đặc biệt khi anh đang đeo nhiều trang sức giá trị.

“Toney kiếm nửa triệu bảng mỗi tuần ở Saudi Arabia và anh ấy có thể nghĩ họ đang cố tấn công để cướp đồ”, nhân chứng chia sẻ.

Khoảnh khắc Toney bị cảnh sát áp giải.

Khoảng 30 phút sau khi xảy ra xô xát, cảnh sát xuất hiện và tiến đến bàn của Toney. Theo lời kể, họ yêu cầu xác nhận danh tính rồi ngay lập tức còng tay anh vì nghi ngờ cựu sao Premier League “có hành vi tấn công và gây rối trật tự công cộng”. Toney sau đó bị đưa ra khỏi quán trong sự chứng kiến của nhiều người.

Dịch vụ Cứu thương London cho biết họ nhận được cuộc gọi lúc 1h57 sáng về vụ hành hung và đã đưa một nạn nhân đến bệnh viện. Người này bị chấn thương vùng mặt, bao gồm gãy mũi và gãy ngón tay đeo nhẫn. Hình ảnh được tờ The Sun đăng tải cho thấy nạn nhân bê bết máu khi được cấp cứu tại hiện trường.

Cảnh sát London xác nhận một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt tại hiện trường với ba cáo buộc: hai tội danh hành hung và một tội danh gây rối. Người này đã được bảo lãnh trong khi quá trình điều tra tiếp tục.

Đại diện của Toney hiện chưa đưa ra bình luận chính thức.

Toney từng là trụ cột của Brentford trước khi chuyển đến Al Ahli với giá 40 triệu bảng vào năm ngoái. Dù đang thi đấu tại Saudi Arabia, tiền đạo người Anh vẫn nuôi hy vọng trở lại Premier League để tìm cơ hội dự World Cup 2026.

