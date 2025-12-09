Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bruno Fernandes ghi 'bàn thắng xấu nhất mùa'

  • Thứ ba, 9/12/2025 05:57 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Pha lập công của tiền vệ Bruno Fernandes vào lưới Wolves ở vòng 15 Premier League rạng sáng 9/12 gây tranh luận mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Fernandes tỏa sáng trong chiến thắng của MU. Ảnh: Reuters.

MU giành trọn 3 điểm trên sân Molineux sau chiến thắng trước Wolves, nhưng điều khiến trận đấu thu hút sự chú ý lại là pha lập công bị nhiều người châm biếm là “bàn thắng xấu nhất mùa” của Fernandes.

Trong một pha bóng ở phút 25, tiền vệ Andre của Wolves bị Amad Diallo áp sát và mất bóng ngay trước vùng cấm. Matheus Cunha sau đó vô tình chạm bóng khiến bóng bật về phía Amad, tạo cơ hội cho cầu thủ MU băng vào vùng cấm. Anh chuyền ngang cho Fernandes, nhưng đội trưởng MU lại trượt ngã khi khống chế.

Dù vậy, Fernandes vẫn kịp đứng dậy, lách qua Emmanuel Agbadou rồi dứt điểm vào góc phải. Thủ môn Sam Johnstone đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua. Khán đài Molineux lập tức vang lên tiếng la ó, trong khi các cầu thủ Wolves đứng sững lại vì tình huống khó tin này.

Trên mạng xã hội, CĐV phản ứng: “Bàn thắng tệ chưa từng thấy”. Người khác bình luận: “Ứng cử viên hàng đầu cho bàn thắng xấu nhất mùa”. Có fan còn đùa: “Quá xứng đáng giành giải Puskas!”.

Ngoài pha lập công này, Fernandes còn ghi thêm 1 bàn trên chấm phạt đền ở phút 82. Trước đó, anh cũng kiến tạo để Mason Mount lập công ở phút 62.

Theo Opta, Fernandes đã kiến tạo trong 6 trận liên tiếp gần nhất tại Premier League trên sân khách, thành tích hiếm cầu thủ nào đạt được.

Chiến thắng giúp MU vươn lên vị trí thứ 6 với 25 điểm, bằng điểm Chelsea và chỉ kém đội đứng thứ 4 là Crystal Palace đúng 1 điểm.

