Jesus vỡ mộng

Arsenal không đăng ký Gabriel Jesus cho giai đoạn vòng phân hạng Champions League, sau khi xác định hậu vệ Cristhian Mosquera dính chấn thương mắt cá nghiêm trọng.

Jesus chưa thể tái xuất mùa này.

Đây là đòn giáng mạnh vào tham vọng của tiền đạo người Brazil, đúng thời điểm anh đang tiến gần tới ngày trở lại sau gần một năm điều trị chấn thương dây chằng đầu gối.

Jesus gặp chấn thương ACL từ tháng 1 và chưa chơi trận nào cho Arsenal kể từ đó. Những dấu hiệu hồi phục gần đây, gồm trận giao hữu nội bộ và lần ra sân cho đội U21 tuần trước, cho thấy anh sắp tái xuất. HLV Mikel Arteta thậm chí khẳng định Jesus tập luyện rất tốt và là bổ sung lớn cho đội.

Cùng thời điểm, Cristhian Mosquera bị đau và phải gia nhập danh sách bệnh binh cùng Gabriel Magalhaes và William Saliba. Arteta cho biết hậu vệ trẻ sẽ nghỉ nhiều tuần, lâu hơn đáng kể so với dự tính.

Nguồn tin từ Football London cho hay Arsenal cân nhắc quy định mới của UEFA cho phép thay thế tạm thời cầu thủ chấn thương dài hạn trước lượt đấu thứ sáu. Nhưng hạn cuối trôi qua trước chuyến làm khách tới sân Club Brugge vào rạng sáng 11/12, và đội bóng London quyết định không bổ sung Jesus.

Trong lúc nhân sự hàng thủ khủng hoảng, Arsenal còn nuốt trái đắng khi thua Aston Villa 1-2 đúng phút bù giờ cuối tuần qua, sau chuỗi 18 trận bất bại. Arsenal vẫn dẫn đầu bảng Champions League và còn 3 trận gặp Club Brugge, Inter Milan và Kairat. Xen giữa là lịch thi đấu dày đặc ở Premier League, từ Wolves, Everton đến Liverpool và MU.