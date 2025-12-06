Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao

Arsenal thua đau ở những giây cuối cùng

  • Thứ bảy, 6/12/2025 19:03 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Tối 6/12, Arsenal thất thủ cay đắng 1-2 trên sân Aston Villa.

Sân Villa Park vỡ oà sau bàn thắng.

Arsenal bước vào giai đoạn mang tính bước ngoặt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, khi lịch thi đấu dày đặc cộng với khủng hoảng chấn thương. Họ đang hơn đội đứng thứ hai Man City 5 điểm và có thể gia tăng khoảng cách khi ra quân trong trận đấu sớm nhất vòng 15.

Tuy nhiên, việc vắng 3 trong 4 trung vệ gồm Gabriel, Saliba hay Mosquera khiến HLV Mikel Arteta gặp nhiều khó khăn. Đối đầu Aston Villa, đội bóng có phong độ cao nhất nước Anh với 6 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, "Pháo thủ" sớm gặp khó khi Raya liên tiếp phải cứu thua.

Phút 36, hậu vệ Cash có pha xâm nhập vùng cấm và dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho chủ nhà.

Cash mở tỷ số hiệp một.

Thế trận phòng ngự phản công của Villa rất lợi hại, và nếu Raya không xuất sắc, Arsenal không chỉ thủng lưới một bàn sau hiệp một.

May cho Arsenal là họ vẫn còn những ngôi sao biết cách toả sáng. Ngay đầu hiệp hai, "Pháo thủ" tìm được bàn thắng vào lưới Aston Villa khi Trossard chọn vị trí dứt điểm gỡ hoà 1-1.

Tuy nhiên, đó chỉ là những gì tốt nhất Arsenal làm được trận này. Đến phút 90+4, ở những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu, Buendia tận dụng pha lộn xộn trong vùng cấm Arsenal dứt điểm ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Villa.

Thua cay đắng, Arsenal ngậm ngùi chịu cảnh trắng tay trên sân Villa, qua đó đứng trước nguy cơ bị các đối thủ xếp sau thu hẹp khoảng cách sau vòng này.

Đội hình xuất phát hai đội

Arsenal Aston Villa

