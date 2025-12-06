Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đè bẹp Sunderland, Man City phả hơi nóng vào Arsenal

  • Thứ bảy, 6/12/2025 21:30 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Khuya 6/12 (giờ Hà Nội), Man City thắng Sunderland 3-0 và chỉ còn kém Arsenal 2 điểm sau vòng 15 Premier League.

Man City có chiến thắng đậm trước Sunderland.

Man City bước vào trận tiếp Sunderland với lợi thế lớn sau khi Arsenal bất ngờ ngã ngựa trước Aston Villa. Khoảng cách giữa hai đội là 5 điểm, buộc thầy trò HLV Pep Guardiola phải thắng bằng mọi giá để rút ngắn cách biệt, đồng thời lấy lại vị trí thứ nhì vừa bị Villa tạm chiếm.

Thiếu vắng cả Rodri lẫn Kovacic, nhưng "The Citizens" vẫn biết cách áp đặt trận đấu nhờ khả năng cầm nhịp của Nico Gonzalez và sự hiệu quả của bộ ba tấn công. Sunderland – dù gây bất ngờ lớn ở mùa này khi cầm hòa cả Liverpool, Arsenal và đánh bại Chelsea, lại không thể tái hiện phong độ ấy tại Etihad .

Sau hơn nửa giờ bế tắc, bước ngoặt đến với đội chủ nhà ở phút 31. Ruben Dias mở tỷ số với cú sút xa đập người hậu vệ Sunderland đổi hướng. Bàn thắng cởi trói giúp Man City đá thanh thoát hơn. Chỉ 4 phút sau, từ quả phạt góc bên cánh phải, Josko Gvardiol bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt.

Man City anh 1Man City anh 2Man City anh 3Man City anh 4

Man City thắng đậm Sunderland, qua đó rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống còn 2 điểm.

Sunderland buộc phải dâng cao trong hiệp hai và đó là lúc khoảng trống lộ ra. Phút 65, Rayan Cherki tạo dấu ấn đậm nét với pha rabona cực kỳ tinh tế đặt bóng vào đúng tầm di chuyển của Phil Foden. Tiền vệ người Anh băng vào đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 3-0.

Kết quả không chỉ giữ vững chuỗi 8 trận toàn thắng sân nhà của Man City mùa này, mà còn giúp họ phả hơi nóng lên Arsenal. Nếu không cẩn trọng, "Pháo thủ" nguy cơ bị thầy trò HLV Pep Guardiola vượt qua lúc nào không hay.

Đó là kịch bản quen thuộc ở Premier League những năm qua khi Arsenal trải qua 3 mùa liên tiếp về nhì. "Arsenal chạy trước, nhưng đối thủ cán đích đầu tiên" là viễn cảnh đáng lo đối với người hâm mộ đội bóng thành London.

Hiểu Phong

Man City Hà Nội Man City

